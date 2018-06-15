'Türkiye'yi aynı bayram sofrasına oturtacağım'

“Bir ülkede kadınlar bir konuya karar verirse artık o iş düze çıkar. Anadolu’da kimsenin barıştıramadığı ailelerin kadınlarından en yaşlısı çıkarır kafasından tülbentini, atar yere ve o aileler barışmak zorunda kalır. Bana soruyorlar, ‘Kürtler sana oy verir mi’ diye. ‘Hayır vermezler’ demeyi kendime ayıp sayarım. Diyorlar ki ‘Bu problemi nasıl çözeceksin’. Söylüyorum, o başımdaki tülbenti yere atacağım, herkes arkasını dönecek. Yarın bayram ve ben Ahlat’tayım. Partimi kurar kurmaz ev kiraladım. Türkiye’de bütün aileler bayramlarda ya anneannenin ya da babaannenin evine gider. Bir bayram sofrası kurulur, o sofrayı kadınlar kurar. Kulağı küpeli yeğen de oradadır, başörtülü kuzen de. Edirneli damat da oradadır, Mardinli gelin de oradadır. O büyük sofranın en büyük özelliği, o sofrada uzanan eller eşit biçimde o yemeklere uzanabilirler. Allah izin verecek ben Türkiye’yi vallahi de o bayram sofrasına oturtacağım.”



Bitlis’te iftara katılan Akşener, daha sonra Star TV’nin canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı.