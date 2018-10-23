Türkiye onu bu acı fotoğrafla tanıdı... Ağlatan sözler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye onu bu acı fotoğrafla tanıdı... Ağlatan sözler
GeriGündem Türkiye onu bu acı fotoğrafla tanıdı... Ağlatan sözler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taylan YILDIRIM/BODRUM (Muğla), (DHA)
23.10.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Türkiye onu bu acı fotoğrafla tanıdı... Ağlatan sözler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BODRUM'da, umut yolculuğuna çıkan 20 kaçak göçmenin bulunduğu 7 kişilik fiber teknenin batmasının ardından kurtarılan 3 çocuk, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdi. Ölen kız çocuklarından birine kalp masajı yapıp, kucağında ambulansa taşıyan ve sağlık ekiplerinin yaşatmak için verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde izleyen polis memuru Harun Kulaçoğlu (52), o anları anlattı. İki çocuk babası, 26 yıllık polis Kulaçoğlu, "Ben babayım, onlar da benim yavrum. Hayata öyle bakıyorum. 'Bütün çocuklar benim çocuğum' gibi bakıyorum" dedi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden dün saat 05.47'de denize açılan kaçak göçmenlerin bulunduğu 'Ela' isimli fiber tekne, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 50 metre sonra battı. Suya düşen Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin yardımına, ilk olarak çevredekiler koştu. Denizden 17 göçmen kurtarılırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla sahile çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise karada olay yerine yakın bölgede, çoğu Filistin ve Somali uyruklu 14 kaçak göçmeni daha yakaladı.

Batan teknedeki toplam 20 kaçak göçmenden Filistin uyruklu Melek Abucezar (9) ve Nafiso Mohamed Abdi (12) adlı kız çocukları, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırıldıktan sonra İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Filistinli uyruklu Ihab Ebucezar (4) da bugün hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise kaçak geçişi organize ettikleri gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında tekne battı
Bodrum açıklarında tekne battı

O TRAFİK POLİSİ KONUŞTU

Denize düşen göçmenleri kurtarmak için yapılan çalışmalar sırasında trafik polisi Harun Kulaçoğlu da denizden kucağına aldığı Melek Abucezar isimli küçük kıza önce kalp masajı yaptı, ardından da kucağına alıp koşarak, yaklaşık 100 metre ilerideki sağlık görevlilerinin yanına götürdü. Küçük kızı yaşatmak için müdahalede bulunan sağlık görevlilerini gözyaşlarıyla izledi. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere çok sayıda yöneticisinin telefonla arayıp, verdiği mücadele için kutlayıp, teşekkür ettiği polis memuru Harun Kulaçoğlu yaşadığı o anları anlattı.

20 yıldır Bodrum'da görev yapan Harun Kulaçoğlu, haber merkezinden gelen telsiz anonsuyla olayın olduğu bölgeye gittiğini, İlçe Emniyet Müdürü'nün de kendisini yönlendirdiğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarına hiç tereddüt etmeden başladığını ifade eden, birisi 20 diğeri 11 yaşında iki çocuğu bulunan Harun Kulaçoğlu, "Deniz kenarına gittiğim anda olayla karşılaştım. İnşaatta işçi olarak çalışan bir kardeşimiz kız çocuğunu denizden çıkarıyordu. Çok yorulmuştu, yardıma ihtiyacı vardı. Ben de kucakladığım çocuğa daha sonra kalp masajı yaptım. Deniz suyunun önemli bir bölümünü ağzından çıkardık. Zaman kaybetmeden sağlık görevlisi arkadaşlara teslim ettim" dedi.

Türkiye onu bu acı fotoğrafla tanıdı... Ağlatan sözler

'ONLAR DA BİZİM YAVRUMUZ'

Harun Kulaçoğlu, gözyaşları içerisinde kurtarma çalışmalarını izlediği anların görüntülere yansıdığının hatırlatılması üzerine, "Ben bir babayım, onlar da benim yavrum. Hayata öyle bakıyorum. 'Bütün çocuklar benim çocuğum' gibi bakıyorum. Ben devletim, devletin temsilcisiyim. Onlar da bizim evladımız gibi düşünüyorum. O anlarda kurtarma çalışmalarından başka bir olay dikkatimi çekmedi. Kurtarmaya çalıştığım sırada bir baba ne düşünürse onu düşündüm. Bu vicdan meselesi, ister istemez kendi çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Onlar da bizim yavrumuz. Millet olarak yardım ediyoruz, insanlara kapısını açan devletin içinde yaşayan insanlarız. Korumaya, yaşatmaya çalıştık. Biz hep yaşatmaya çalıştık. Polislik mesleğinde benzer çok olayla karşılaştım. Trafik kazasında da içimiz yanıyor. Kim olursa olsun yaralanan ya da hayatını kaybeden insanlar da bizim insanımız" dedi.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, polis memuru Kulaçoğlu'nu ödüllendireceğini ifade etti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Savcı babanın adalet isyanı: Saldırganın tutuklanması için kızım illa tecavüze mi uğramalıydı

Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 11 yaralı

Erdoğan’a EYT yanıtı: Sen çift maaş alırken iyi de vatandaş alırken kötü mü 