Son dakika... Bodrum açıklarında tekne battı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında düzensiz göçmen taşıdığı belirtilen fiber tekne battı, denizin ortasında can pazarı yaşanan olayda yaklaşık 20 kişi kurtarıldı. Trafik polisi, karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucağına alarak 100 metre ileride bekleyen ambulansa koşarak yetiştirdi. Polis memuru, sağlık ekiplerinin çocuğa uygulanan kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Kurtarılan 20 düzensiz göçmenden 2'si hastanede hayatını kaybetti.
Gümbet sahili civarında denizden yükselen "imdat" seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmen taşıdığı belirtilen yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne tamamen sulara gömüldü. Hızla olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyinde yardım bekleyenleri botlara alarak, karada hazır ambulanslara aktardı.
Civardaki vatandaşlar da düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına yardım etti.
Uyrukları henüz belirlenemeyen mültecilerin korku dolu anları ise yürekleri burktu. Kıyıya yakın bir bölgede bulunan çocuklar ise güçlükle denizden çıkarıldı. Bir polis memurunun denizden çıkarılan küçük kız çocuğu için yaptığı mücadele ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeli gözlerle izlendi. Kurtarma çalışmaları sırasında karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayan trafik polisi, var gücüyle koşarak yaklaşık 100 metre ileride bekleyen 112 Acil Servis ambulansına yetiştirdi. Polis memuru, sağlık ekiplerince çocuğa uygulanan kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bodrum'daki hastanelere kaldırılan 20 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ekiplerin arama tarama çalışmaları devam ederken Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"22 Ekim 2018 tarihinde saat 05.47'de, Muğla ili Bodrum ilçesi Gümbet önlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin sahile yaklaşık 50 metre mesafede battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 17 düzensiz göçmen denizden sağ olarak kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmenin ise kendi imkanları ile sahile çıktığı tespit edilmiştir. Kazazede toplam 20 düzensiz göçmenden hayati tehlikesi olan 2 düzensiz göçmenin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği öğrenilmiştir. Denizde kayıp düzensiz göçmen olabileceği ihtimali kapsamında arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 2 kişinin organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
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