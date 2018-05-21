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    Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi: Bilet fiyatları düşecek

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. havalimanının açılmasıyla rekabetin artacağını ve bilet fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Uçak biletlerinin fiyatını belirleyen rekabettir. Bir de sizin belirleyebileceğiniz bir rakam vardır. Petrol fiyatları ve dolar kurunda yükseliş fiyatları etkiledi. Yeni havalimanı rekabeti arttıracak bu da bilet fiyatlara yansıyacak. Fiyatların bir nebze de olsa düşürecektir" dedi.

    Atatürk Havalimanı'ndan 29 Ekim'de açılışının yapılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma hazırlıkları yapan Türk Hava Yolları personel ve uçak sayısını da arttıracak.

    Yeni Havalimanı'na taşınma süreci ile ilgili Yeni Şafak'a konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü bilet fiyatlarıyla ilgili ise düşüş yaşanabileceğini sinyalini verdi.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklamaları şöyle:

    "İstanbul Yeni Havalimanı, Türk sivil havacılığının dönüm noktalarından biri olacak. Çünkü 200 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanından bahsediyoruz. 5 paralel pisti olan bir havalimanından bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor, 5 uçak aynı anda inip kalkabilecek. Bu millete yakışır bir havalimanından bahsediyoruz. Bütün fazları tamamlandığında, Türkiye'nin GSYH'nın yüzde 4'ünü karşılayabilecek. İlave istihdam sağlayabilecek bir havalimanından bahsediyoruz."

    Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalima'nın kapasitesini doldurduğu için sıkıştığını ifade eden Ekşi, "Dünya'da bir çok noktaya uçmak istiyoruz. 5 senedir bu sıkıntıyla karşılaştığımız için THY büyüyebileceğinden daha az büyüyor." açıklamalarında bulundu.

    Yeni Havalimanı ile THY ve Türk sivil havacılığın önünün açılacağını vurgulayan Ekşi, "Türkiye'nin havacılıkta dünyanın bölgesel bir aktarma merkezi haline gelmesine yarayacak" dedi.

    "FİYATLARIN BİR NEBZE DE OLSA DÜŞÜRECEKTİR"

    Uçak biletlerinin fiyatını belirleyenin rekabet olduğunu ifade eden Ekşi, "Bir de sizin belirleyebileceğiniz bir rakam vardır. Petrol fiyatları ve dolar kurunda yükseliş fiyatları etkiledi. Yeni Havayolu rekabeti arttıracak bu da fiyatlara yansıyacak. Fiyatların bir nebze de olsa düşürecektir" dedi.

     

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