Türk bayrağı asın çağrısı

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, genel merkez binasında dün basına kapalı olarak yapılan toplantıda tüzük taslağını ele aldı. Toplantı öncesi Afrin şehitleri ile ilgili gazetecilere kısa bir açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin de yaralandığını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. Kılıçdaroğlu, “Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgâhlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, işyerlerimize Türk bayrağı asalım” çağrısında bulundu.



EVİNE DE BAYRAK ASILDI

Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı yaptığı saatlerde CHP Genel Merkezi’ne dev Türk bayrağı asıldı. Kılıçdaroğlu’nun Çukurambar’da bulunan evine de eşi Selvi Kılıçdaroğlu bayrak astı. Kılıçdaroğlu partililere SMS göndererek, Türk bayrağı çağrısını iletti. Kılıçdaroğlu mesajında, çağrısını yineleyerek “Afrin’e yönelik düzenlenen harekâtta yaşanan menfur terör saldırısını tüm CHP’liler olarak lanetliyoruz. Kaybettiğimiz her fidanımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” dedi.