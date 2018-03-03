Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Türk bayrağı asın çağrısı

    Türk bayrağı asın çağrısı

    ANKARA
    03.03.2018 - 01:47 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında şehit olan askerler için bütün vatandaşlara ev, büro ve işyerlerine Türk bayrağı asmaları çağrısı yaptı. Partinin genel merkez binasına ve Kılıçdaroğlu Ailesi’nin Çukurambar’daki evlerine bayrak asıldı.

    CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, genel merkez binasında dün basına kapalı olarak yapılan toplantıda tüzük taslağını ele aldı. Toplantı öncesi Afrin şehitleri ile ilgili gazetecilere kısa bir açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin de yaralandığını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. Kılıçdaroğlu, “Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgâhlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, işyerlerimize Türk bayrağı asalım” çağrısında bulundu.

    EVİNE DE BAYRAK ASILDI
    Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı yaptığı saatlerde CHP Genel Merkezi’ne dev Türk bayrağı asıldı. Kılıçdaroğlu’nun Çukurambar’da bulunan evine de eşi Selvi Kılıçdaroğlu bayrak astı. Kılıçdaroğlu partililere SMS göndererek, Türk bayrağı çağrısını iletti. Kılıçdaroğlu mesajında, çağrısını yineleyerek “Afrin’e yönelik düzenlenen harekâtta yaşanan menfur terör saldırısını tüm CHP’liler olarak lanetliyoruz. Kaybettiğimiz her fidanımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” dedi.

    Etiketler: CHP , Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri