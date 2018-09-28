Turistler dehşeti yaşadı... Hırsızla göz göze gelince...
İstanbul Taksim'de apart daireye giren hırsız, uyuyan iki turistin cep telefonu alarak kaçmak istedi. Bu sırada uyanan turist, hırsızla göz göze geldi. Turisti darp eden hırsız, çaldığı iki telefon ile olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Brezilya’dan Türkiye’ye tatile gelen Andre Giles ile kız arkadaşı Livis Fernandes, apart daire yerleşti. Sokakta dolaşan 4 hırsızdan 3’ü gözcülük yaparken biri pencerenin demir parmaklıklarını kırarak içeri girdi.
Evdeki gürültüyle uyanan Andre Giles birden hırsızla göz göze geldi. Hırsızı engellemek isteyince aralarında itişme yaşandı.
Andre Giles, gözüne aldığı darbe ile yere düşünce hırsız iki cep telefonunu alarak kaçtı. Dışarı çıkan Brezilyalı turistler çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, turistlerden aldığı bilgiler ile hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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