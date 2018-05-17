Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TUBİTAK belirli süreli personel alımı ilanı – KPSS şartı aranmıyor

    TUBİTAK belirli süreli personel alımı ilanı – KPSS şartı aranmıyor

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfasından yapılan duyuruya göre TUBİTAK, belirli süreli personel alımı yapacak. Teknisyen ve araştırmacı pozisyonlarında istihdam edilecek olan adayların belirtilen şartları taşıması gerekiyor. İki farklı enstitüyü kapsayan ilana göre KPSS şart aranmıyor. Peki TUBİTAK belirli süreli personel alımı başvuru şartları neler?

    TÜBİTAK MAM iki farklı Enstitüsüne KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Malzeme ve Gıda Enstitüsüne alım yapacak. İşte TUBİTAK belirli süreli personel alımı başvuru süreciyle ilgili merak edilenler!

    MALZEME ENSTİTÜSÜ

    Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için adaylarda aranacak özel koşullar:

    1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

    1.2.2- 1.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

    Tercih edilen nitelikler;

    • Cihaz geliştirme (PCB tasarımı, mikrokontrolör programlama vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
    • Fizik Laboratuvarı çalışmalarına ve cihaz kullanımlarına (spin coating, plasma cleaner, profilometre, optik mikroskop vb.) yönelik bilgi sahibi olmak.
    • Yüzey karakterizasyonu çalışmalarında bilgi sahibi olmak,
    • Bilimsel veri değerlendirme programları konusunda bilgi sahibi olmak

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

    GIDA ENSTİTÜSÜ

    Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için adaylarda aranacak özel koşullar:
    Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

    Yükseköğretim Kurumlarının en az 2 (iki) yıllık ön lisans eğitimi veren Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Gıda veya Gıda Teknolojisi Teknikerliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

    Tercih edilen nitelikler;

    • Gıda ya da Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma konusunda mesleki tecrübe sahibi olmak.
    • Esnek çalışma saatleri ve/veya vardiyalı çalışmaya engeli bulunmamak.

     GENEL BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN 

    Etiketler: TUBİTAK personel , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri