TUBİTAK belirli süreli personel alımı ilanı – KPSS şartı aranmıyor

TÜBİTAK MAM iki farklı Enstitüsüne KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Malzeme ve Gıda Enstitüsüne alım yapacak. İşte TUBİTAK belirli süreli personel alımı başvuru süreciyle ilgili merak edilenler!



MALZEME ENSTİTÜSÜ



Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için adaylarda aranacak özel koşullar:

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- 1.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih edilen nitelikler;

• Cihaz geliştirme (PCB tasarımı, mikrokontrolör programlama vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

• Fizik Laboratuvarı çalışmalarına ve cihaz kullanımlarına (spin coating, plasma cleaner, profilometre, optik mikroskop vb.) yönelik bilgi sahibi olmak.

• Yüzey karakterizasyonu çalışmalarında bilgi sahibi olmak,

• Bilimsel veri değerlendirme programları konusunda bilgi sahibi olmak



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GIDA ENSTİTÜSÜ



Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için adaylarda aranacak özel koşullar:

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

Yükseköğretim Kurumlarının en az 2 (iki) yıllık ön lisans eğitimi veren Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Gıda veya Gıda Teknolojisi Teknikerliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Tercih edilen nitelikler;

• Gıda ya da Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma konusunda mesleki tecrübe sahibi olmak.

• Esnek çalışma saatleri ve/veya vardiyalı çalışmaya engeli bulunmamak.

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