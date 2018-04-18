TSK'dan Zap ve Pervari açıklaması

TSK'dan yapılan açıklama “Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

ZAP'A HAVA HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR