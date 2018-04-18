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    TSK'dan Zap ve Pervari açıklaması

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 08:39 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine yapılan hava harekatında 3 hedefin imha edildiğini, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yine TSK'dan yapılan açıklamada Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında dün yapılan operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    TSK'dan yapılan açıklama “Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

    ZAP'A HAVA HAREKATI

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.  Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

     

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    Etiketler: NoMobil , Kuzey Irak , PKK , gündem
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