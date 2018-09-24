TSK'dan son dakika açıklaması! Mavi listedeki terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu belirlendi.
TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir."
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