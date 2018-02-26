TSK'dan Afrin açıklaması: Bugüne kadar 2059 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan ’Zeytin Dalı Harekâtı’nın 38’inci gününde 41'i son 24 saatte olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 59’e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırı ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta 'Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. 72 savaş uçağının terör hedeflerine yönelik bombardımanı ile başlayan ve 38’inci gününe giren harekât, hava ve kara operasyonları ile devam ediyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, sağanak yağış ve yoğun sis altında harekâtı sürdürüyor. 38’inci gününe giren harektta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 41’i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.