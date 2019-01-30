TSK'da 7 ayda 1076 personel FETÖ'den açığa alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTSK'da 7 ayda 1076 personel FETÖ'den açığa alındı
GeriGündem TSK'da 7 ayda 1076 personel FETÖ'den açığa alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.01.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

TSK'da 7 ayda 1076 personel FETÖ'den açığa alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TSK'da 7 ayda 1076 personel FETÖ'den açığa alındı

FETÖ ile mücadelesini sürdüren TSK'da önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, bakanlık onayı ile son 7 ayda toplam 1076 personel açığa alındı. Açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz Kuvvetleri, 345'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, bakanlık onayı ile toplam 1076 personel açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda hassasiyetle kullanılıyor.

FETÖ ile bağlantı ihtimali olan personelin belirlenmesine katkı sağlayan kıstasların etkinlikle kullanılması sonucunda, olağanüstü halin kaldırılmasının ardından geçen yaklaşık 7 aylık sürede TSK’da 1076 personel bakan onayıyla açığa alındı.

Açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz Kuvvetleri ve 345'inin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi. Açığa alınan personele yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, "FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe, TSK daha da güçleniyor. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk, silah arkadaşlığı, dayanışma arttıkça TSK'nın da gücü artıyor. Böylece TSK, daha etkin, daha caydırıcı ve daha saygın hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milli Eğitim Bakanı çok önemli iki projeyi açıkladı

AK Parti’den Binali Yıldırım'ın istifa kararı ile ilgili ilk yorum

Tutuklu çiğ köfte zinciri sahibi iş adamından itiraf

Eşcinsel ilişki ile suçlanan çöp kamyonu şoförünün davasında flaş karar