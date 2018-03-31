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    TSK paylaÅŸtÄ±! BÄ±rakÄ±p kaÃ§tÄ±larâ€¦

    ANKARA (AA)
    31.03.2018 - 14:12 | Son GÃ¼ncelleme:

    Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca paylaÅŸÄ±lan videoda, Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk'ta sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede terÃ¶ristlerin yemek hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±da bÄ±rakÄ±p kaÃ§tÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

    Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca paylaÅŸÄ±lan videoda, Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk'ta sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede terÃ¶ristlerin yemek hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±da bÄ±rakÄ±p kaÃ§tÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

    Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, komandolar, Hakurk bÃ¶lgesinde terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ± temizlemeye devam ediyor.Â Â Â Â Â 

    BugÃ¼ne kadar 68 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonlarda, 8 sÄ±ÄŸÄ±nak daha imha edildi. 10 Mart'tan bugÃ¼ne kadar bÃ¶lgede imha edilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak sayÄ±sÄ± 67'ye ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â 

    SÄ±ÄŸÄ±naklarda muhtelif aÄŸÄ±r ve hafif silahlar ile bunlara ait mÃ¼himmat, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.Â Â Â Â Â 

    PaylaÅŸÄ±lan videoda, sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede terÃ¶ristlerin yemek hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±da bÄ±rakÄ±p kaÃ§tÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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    Etiketler: TSK , kuzey Ä±rak , yemek yerken bÄ±rakÄ±p kaÃ§tÄ±lar , kaÃ§tÄ±lar , haberler , son dakika , gÃ¼ndem
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