TSK: Nusaybin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hürriyet Haber
16.05.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:
TSK, Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK’dan yapılan açıklamada "Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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