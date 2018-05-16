TSK: Nusaybin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan yapılan açıklamada "Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.