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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / DHA
13.12.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

'Topuk yakma' davasında 2 hemşirenin cezası belli oldu

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'Topuk yakma' davasında 2 hemşirenin cezası belli oldu

İzmir'de, bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Y.P.B.'nin (30), ilk çocuğunun doğumu sonrasında, üşümemesi için hemşireler tarafından ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması üzerine 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada, karar verildi. Hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş., 1500'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Şubat ayında, meydana geldi. Matematik öğretmeni Y.P.B., özel bir hastanede sezaryen ile bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sırasında belden aşağısı uyuşturulan ve doğumdan sonra dinlenmesi için odasına alınan Y.P.B., görevli hemşireye üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine hemşire odaya sıcak su torbası (termofor) getirip, her iki ayağının altına bırakıp gitti.

HER İKİ TOPUĞU DA YANDI

Doğum sırasında verilen anestezinin etkisiyle sıcak su torbasının sıcaklığını hissetmeyen Y.P.B., sabaha karşı, narkozun etkisinin geçmesi ile topuklarında çok şiddetli ağrı ve acı başlayınca durumu eşi S.B. ile yakınlarına söyledi. Bunun üzerine sıcak su torbalarının her 2 ayağın topuklarını ağır derecede yaktığı anlaşıldı. Genç anne, her iki ayağında açık yara ve ağır derecede yanık oluştuğu tespit edilince bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada tedavisi yapıldı.

1500'ER TL PARA CEZASI

Öğretmen Y.P.B., avukatları Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz aracılığıyla, olayda ihmali bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'ihmali davranışla kasten yaralama ve görevi ihmal' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılığın hazırladığı iddianame, İzmir 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş. hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen son duruşmasında karar açıklandı. Olayda ihmali bulunduğu tespit edilen hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş.'ye 1500'er TL adli para cezası verildi.

Y.P.B.'nin avukatı Ersin Gülsoy, cezayı az bulduklarını belirterek, temyiz edeceklerini söyledi. Ayrıca hastane ve sanık hemşirelere 100 bin TL'lik tazminat davası açacaklarını belirtti.

Topuk yakma davasında 2 hemşirenin cezası belli oldu


 

 

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