Teyakkuz halindeyiz
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’daki polis ve askeri personel temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile çok sayıda devlet kurumunun temsilcileri katıldı.
Toplantı öncesi açıklama yapan Oktay şunları söyledi: “Koordinasyon ekibimiz deprem saatinden itibaren çalışmalarını 7/24 devam ettirmekte. Bu merkez itibarıyla baktığımız zaman 556 personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere, barınma, araç-gereç ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu sayı bunun çok üzerinde ama bu merkezdeki fiilen çalışan arkadaşlarımızın sayısını ifade ediyorum.
Şu ana kadar ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473’tür. Çoğunluğu basit ölçekte çatlakları olan binalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hasar tespit çalışma grubu var. Sonuçlar ilgili arkadaşlarımıza, konut sahiplerine iletilmektedir.
Boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaşımız vardı. Bunlar kurumlarımız tarafından misafir edilmektedir. Yaralanan 34 vatandaşımızdan 10’unun tedavilerine devam edilmektedir. Tüm birimlerimizle, teyakkuz halinde gelişmeleri takip ediyoruz. Her türlü senaryoya karşı sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için tamamını gözden geçirme fırsatı bulacağız.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle