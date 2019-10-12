Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTeröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı
GeriGündem Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN - ANKARA / Fevzi KIZILKOYUN - ŞANLIURFA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Fırat’ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı harekâtı dün üçüncü gününü geride bırakırken, alan hâkimiyetini kuran Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn’ın güneyine sarkmaya başladı. İlçeler, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme başlayacak. Teröristler böylece güneyde ve kuzeydeki sınır hattında bulunan birliklerin kıskacıyla etkisiz hale getirilecekler.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları dün sabah erken saatlerden itibaren özellikle Resulayn’ı havadan ve karadan ağır şekilde bombaladı. Tel Abyad’da da Fırtına obüsleri terörist hedefleri ateş altına aldı. Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, harekâtın önemli safhalardan biri de her iki ilçenin güneyine inilmesi olacak. Bunun için güney kırsalların bazı noktalarında kuşatma için harekete geçildi. İlçeler, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme başlayacak. Teröristler böylece güneyde ve kuzeydeki sınır hattında bulunan birliklerin kıskacıyla etkisiz hale getirilecekler.

Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı

GÜNEYDEKİ SIĞINAKLARA BOMBA

Her iki ilçeyi güneyden kuzeye doğru çember içine alacak bu plan kapsamında dün Resulayn’ın güney kesimlerinde yerin altındaki kalın beton tünellerle oluşturulmuş karargâh, barınak ve cephanelik olarak kullanılan sığınaklar Türk jetlerinin hedefi oldu. F-16’lar lazer güdümlü nüfuz edici bomba (NEB) olarak bilinen beton delici 870 kiloluk MK-84’lerle yerin altındaki beton sığınakları ve tünelleri imha etti. NEB’ler, betona vida gibi girdikten sonra tünellerin içinde patladı. Patlamalar Ceylanpınar’da da duyuldu. Sözleşmeli piyade er Ahmet Topçu’nun buralardaki tünelleri kullanan teröristlerce şehit edildiği öğrenildi. Tünellerde çok sayıda mühimmat bulunduğu için vurulan yerlerde birbiri ardına çapı 100 metreyi bulan mantar şeklinde dumanlar oluştu.

9 NOKTADA KESKİN NİŞANCILAR

Resulayn içinde 9 farklı noktada keskin nişancıların yerleri belirlendi. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterilirken, keskin nişancıların bulunduğu üç yere nokta atışlarıyla karşılık verildi. Resulayn merkezinin iç tarafında sivillerin yaşadığı binalar ve ibadethanelere yerleşen keskin nişancıların, kara harekâtının ilerlemesiyle sürekli yer değiştirdikleri de belirlendi. Terör örgütünün Resulayn’da çok sayıda Amerikan piyade tüfeği, tanksavar, havan, roketatar, Doçka tipi ağır makineli tüfekler depoladığı da tespit edildi. Resulayn’da Tel Halif ve Ebu Bekçi köylerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) bölgede bir kontrol kulesini ele geçirdiği iddia edildi.

TEL ABYAD DA VURULDU

Fırtına obüsleri Tel Abyad’ın merkezi ve güneyini dün sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden vurmaya başlayarak burada da örgüte ağır darbe indirmeye devam etti. Türkmen köyleri Ain Erus ve Hammam’daki teröristler, TSK’nın hedefi oldu. PKK/YPG üyeleri, özellikle Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda TSK’ya ait SİHA’ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yaktı. Bölgeye daha önce giren SMO mensupları da pikaplara monteli ağır makineli silahlarla ilçenin güneybatısını vurdu. Sınır hattına TSK ve SMO birliklerinin sevkiyatı da devam etti. Gece boyunca Suriye sınırındaki Akçakale’ye, SMO askerleri ve araçları ile TSK’nın zırhlı araçları getirildi.

İKİ İLÇEDE KATEDİLEN MESAFELER

İletişim Başkanlığı, Tel Abyad bölgesinin batı sektöründe 7.7 kilometre, doğu sektöründe 9 kilometre, Resulayn bölgesi batı sektöründe 3.1 kilometre, doğu sektöründe de 4.8 kilometre ilerleme sağlandığını açıkladı. El Yabse, Tel Fander, Tel Abyad’daki Müşeyrfe, Dedat, Berzan, Cüdeyde, Gısas, El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn’daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri ele geçirilen yerler oldu.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KAÇTI

Kırsalda büyük kayıplar veren terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ilçe merkezlerinden kaçtığı, geride kalanlara ‘bulundukları noktaları terk etmemeleri ve direnmeleri’ talimatı verdikleri belirtildi. Teröristlerin TSK’nın ilerleyişini yavaşlatmak için şehir merkezinin içlerinde mevziler kazdığı ve farklı bölgelere dağılarak alanı genişletmeye çalıştığı belirlendi. Sınır hattındaki üslerini terk eden teröristlerin şehir yerleşiminin içlerindeki sivillerin yaşadığı binaları karargâh yaptıkları, buralara mühimmat ve yaşamsal malzeme yığdıkları bildirildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
MSB açıkladı: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı
"Artık geri adım atmayacağız, kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz"
Tek tek indirildi! Köyler temizlenmeye devam ediyor
MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler böyle vuruldu