TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™yaÂ Ã¼st dÃ¼zey darbe

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
07.11.2019 - 20:29, Son GÃ¼ncelleme:

Terör örgütü PKKâ€™ya üst düzey darbe 

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Terör örgütü PKKâ€™ya üst düzey darbe 

KÄ±rmÄ±zÄ± Listeâ€™deÂ  4â€™er milyon TL Ã¶dÃ¼lle yer alan 2 terÃ¶rist; sÃ¶zde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlÄ±Â  Hejar Ã‡elik ve sÃ¶zde Amed eyaleti Ã¶zel gÃ¼Ã§ sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlÄ±Â  Ä°shak Ã–zÃ§aktu, DiyarbakÄ±râ€™da etkisiz haleÂ  getirildi.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle;

Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristler; birÃ§ok terÃ¶r eyleminin planlayÄ±cÄ±sÄ± ve talimatÄ±nÄ± veren terÃ¶ristlerdi

DiyarbakÄ±r kÄ±rsalÄ±nda, 19 Temmuz 2019 tarihinde,Â  Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ  gerÃ§ekleÅŸtirlen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 terÃ¶ristten 2â€™sinin terÃ¶rden arananlar listesinde 4â€™er milyon TL Ã¶dÃ¼lle KÄ±rmÄ±zÄ± Listeâ€™de olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.

DÄ°YARBAKIRâ€™DAKÄ° TÃœM EYLEMLERÄ°N SORUMLUSUYDUÂ 

Etksiz hale getirilen terÃ¶ristlerden biri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zdeÂ  orta saha sorumlusu, Numan Batman kod adlÄ±Â  Hejar Ã‡elik olduÄŸu belirlenmiÅŸtir.

SÃ¶z konusu terÃ¶rist, DiyarbakÄ±r bÃ¶lgesindeki tÃ¼m eylemlerden sorumlu olup, ayrÄ±ca; DiyarbakÄ±r il ve ilÃ§elerinde 2014 tarihinde devlet okullarÄ±nÄ±n kundaklanmasÄ±,Â  11 Nisan 2018 tarihinde DiyarbakÄ±r Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek binasÄ±na, tÃ¼nel kazÄ±larak dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 3 emniyet mensubu ÅŸehit olmaÂ  olayÄ±nÄ±n talimatlarÄ±nÄ± bizzat vermiÅŸtir.

Ankara Merasim Sokak, BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena StadÄ±, Kayseri'de askeri servis aracÄ±naÂ  bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmesini planlayan, organize eden, talimatÄ±nÄ± verendi

SÃ¶z konusu terÃ¶rist,Â 10 AÄŸustos 2015 tarihinde Ä°stanbul Sultanbeyli Fatih Polis MerkezineÂ  Â  Â (3 polis, 7 vatandaÅŸ yaralÄ±),17 Åžubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokakta Genelkurmay servis araÃ§larÄ±na (29 ÅŸehit, 79 yaralÄ±),12 MayÄ±s 2016 tarihinde Ä°stanbul Sancaktepe'de askeri servis aracÄ±na (7 yaralÄ±), 07 Haziran 2016 tarihinde Ä°stanbul Vezneciler'de Ã‡evik Kuvvet servis araÃ§larÄ±na (5 polis, 7 vatandaÅŸ ÅŸehit, 36 yaralÄ±),Â 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ATSO binasÄ±na (21 yaralÄ±),Â 10 AralÄ±k 2016 tarihinde Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta Vodafone Arena StadÄ± etrafÄ±nda emniyet tedbiri alan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine (36 polis, 8 vatandaÅŸ ÅŸehit, 155 yaralÄ±), 17 AralÄ±k 2016 tarihinde Kayseri'de askeri servis aracÄ±na (15 asker ÅŸehit, 20 asker yaralÄ±)Â yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ± eylemlerinin bizzat talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi /Â  planladÄ±ÄŸÄ± / organize ettiÄŸi tespit edilmiÅŸtir.

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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™yaÂ Ã¼st dÃ¼zey darbe

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