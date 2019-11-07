TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™yaÂ Ã¼st dÃ¼zey darbe

Terör örgütü PKKâ€™ya üst düzey darbe
KÄ±rmÄ±zÄ± Listeâ€™deÂ 4â€™er milyon TL Ã¶dÃ¼lle yer alan 2 terÃ¶rist; sÃ¶zde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlÄ±Â Hejar Ã‡elik ve sÃ¶zde Amed eyaleti Ã¶zel gÃ¼Ã§ sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlÄ±Â Ä°shak Ã–zÃ§aktu, DiyarbakÄ±râ€™da etkisiz haleÂ getirildi.
YapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle;
Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristler; birÃ§ok terÃ¶r eyleminin planlayÄ±cÄ±sÄ± ve talimatÄ±nÄ± veren terÃ¶ristlerdi
DiyarbakÄ±r kÄ±rsalÄ±nda, 19 Temmuz 2019 tarihinde,Â Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ gerÃ§ekleÅŸtirlen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 terÃ¶ristten 2â€™sinin terÃ¶rden arananlar listesinde 4â€™er milyon TL Ã¶dÃ¼lle KÄ±rmÄ±zÄ± Listeâ€™de olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.
DÄ°YARBAKIRâ€™DAKÄ° TÃœM EYLEMLERÄ°N SORUMLUSUYDUÂ
Etksiz hale getirilen terÃ¶ristlerden biri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zdeÂ orta saha sorumlusu, Numan Batman kod adlÄ±Â Hejar Ã‡elik olduÄŸu belirlenmiÅŸtir.
SÃ¶z konusu terÃ¶rist, DiyarbakÄ±r bÃ¶lgesindeki tÃ¼m eylemlerden sorumlu olup, ayrÄ±ca; DiyarbakÄ±r il ve ilÃ§elerinde 2014 tarihinde devlet okullarÄ±nÄ±n kundaklanmasÄ±,Â 11 Nisan 2018 tarihinde DiyarbakÄ±r Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek binasÄ±na, tÃ¼nel kazÄ±larak dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 3 emniyet mensubu ÅŸehit olmaÂ olayÄ±nÄ±n talimatlarÄ±nÄ± bizzat vermiÅŸtir.
Ankara Merasim Sokak, BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena StadÄ±, Kayseri'de askeri servis aracÄ±naÂ bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmesini planlayan, organize eden, talimatÄ±nÄ± verendi
SÃ¶z konusu terÃ¶rist,Â 10 AÄŸustos 2015 tarihinde Ä°stanbul Sultanbeyli Fatih Polis MerkezineÂ Â Â (3 polis, 7 vatandaÅŸ yaralÄ±),17 Åžubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokakta Genelkurmay servis araÃ§larÄ±na (29 ÅŸehit, 79 yaralÄ±),12 MayÄ±s 2016 tarihinde Ä°stanbul Sancaktepe'de askeri servis aracÄ±na (7 yaralÄ±), 07 Haziran 2016 tarihinde Ä°stanbul Vezneciler'de Ã‡evik Kuvvet servis araÃ§larÄ±na (5 polis, 7 vatandaÅŸ ÅŸehit, 36 yaralÄ±),Â 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ATSO binasÄ±na (21 yaralÄ±),Â 10 AralÄ±k 2016 tarihinde Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta Vodafone Arena StadÄ± etrafÄ±nda emniyet tedbiri alan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine (36 polis, 8 vatandaÅŸ ÅŸehit, 155 yaralÄ±), 17 AralÄ±k 2016 tarihinde Kayseri'de askeri servis aracÄ±na (15 asker ÅŸehit, 20 asker yaralÄ±)Â yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ± eylemlerinin bizzat talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi /Â planladÄ±ÄŸÄ± / organize ettiÄŸi tespit edilmiÅŸtir.
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