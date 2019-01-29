Temel liseler kapanacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı açıkladı. Bu gelişmenin ardından, temel lise olarak bilinen eğitim kurumlarının durumu da merak konusu oldu. Peki, temel liseler kapanacak mı?
Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liselerin geleceği hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bu tür okullarda eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci ve ailesi, konuya dair bilgi almak istiyor. İşte, 'Temel liseler kapanacak mı?' sorusunun yanıtı...
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı.
Duyuruda, "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak." ifadesi kullanıldı.
ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda naklinin yapılabileceği aktarılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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