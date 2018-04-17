'Telaşlanacak bir durum yok'

Akşener, salıları gerçekleştirdiği haftalık toplantısını dün partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptı. Akşener konuşmasının başında Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Sayın Bahçeli'nin 26 Ağustos ile ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur" diye konuştu.



ERKEN SEÇME GİREBİLECEK Mİ?

MHP’nin önerisi gündemi sarsarken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, İYİ Parti’nin kongresini 1 Nisan’da yaptığı için 6 ay şartı nedeniyle erken seçime giremeyeceği iddiası ikinci bomba oldu. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Her şart altında seçime gireceğiz. B ve C planlarımız hazır” dedi.



Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da “İlk olağan kongremizi 10 Aralık’ta yaptık. 12 Haziran’dan sonra yapılacak her seçime katılabiliriz” diye konuştu. / Aysel ALP/ANKARA