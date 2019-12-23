Tel Abyad’da yeni hayat

Tel Abyad’da hayatın normale dönmesinin en önemli göstergesi sokak ve meydanlar. Ekonomik hayatın yeniden canlandığı kentte sokaklarda kalabalık artmaya başladı. Bakkal, manav, kasaplar tekrar açılırken, seyyar satıcılar da sokağa indi. Tel Abyad’a tersine göç başlarken, daha önce PKK/YPG’nin baskı ve korkusuyla evlerine terk eden Tel Abyad’lılar da dönmeye başladı. Suriye içinde farklı bölgelere kaçan 3 bin 400 kişi Tel Abyad’a döndü. Bu arada 3 Aralık tarihinden bugüne savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 360 kişi de Tel Abyad’daki evlerine dönüş yaptı.

YEREL MECLİS KURULDU

Tel Abyad’da yerel halk meclisi çalışmaya başladı. Kent merkezine, belde ve köylere elektrik ve temiz su veriliyor. Kentte belediye hizmetleri de sağlanırken, sokak ve caddelerdeki çöpler toplanıyor. Tel Abyad’daki tüm insani yardım çalışmaları, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yapılıyor.



Fotoğraflar... Mert Gökhan KOÇ TEL ABYAD

Tel Abyad’da asayiş ve kent güvenliğinin sağlanması için yerel polis gücü kuruldu. Yerel halktan seçilen ve aralarında kadınların da olduğu 906 kişi Türkiye’de eğitime alındı. Polisler 20 Ocak’ta Tel Abyad ve Resulayn’da göreve başlayacak. Yerel polis asayiş olaylarının yanı sıra, terör, kaçakçılık, mali suçlar, örgütlü suçlar ve trafik düzenlenmesinde görev alacak.

ADALET SİSTEMİ

Tel Abyad’da adalet sistemi de yeniden hayata geçirildi. Yerel hâkim ve savcılar tekrar göreve başladı. Suçlulara yönelik yasal işlemler yerel yasalara dayanılarak buradaki savcı ve hâkimlerce yürütülüyor.

EĞİTİM YENİDEN BAŞLADI

Tel Abyad’ın terör örgütünden temizlenmesinin hemen ardından eğitime sorunsuz geçilmesi için Türkiye, bölgeye eğitimden sorumlu koordinatör atadı. İlk çalışma olarak terör örgütünün karargâh olarak kullandığı, mühimmat ve bombalar doldurduğu okullar onarılarak, 2’si Tel Abyad merkezde, 8’i belde ve köylerde olmak üzere 10 okulda eğitime başlandı.

1750 ÖĞRENCİ OKULDA

Yerel öğretmenlerin yeniden göreve başladığı bu okullarda 1750 öğrenci dersbaşı yaptı. Türkiye’nin belirlediği müfredat kapsamında eğitim verilirken, Türkiye tarafından Arapça bastırılan 162 bin ders kitabı öğrencilere bedava dağıtıldı.

Mehmetçik, Tel Abyad’da sivillerin arasına karışan ve eylem yapan PKK/YPG’li teröristleri bulmak için ev ev, sokak sokak arama-tarama yapıyor. Dedektör köpeklerle tüm sokaklarda patlayıcı ve bomba araması yapan Mehmetçik, hangi evde kimin kaldığını belirlemek amacıyla kimlik kontrolü ve kayıt işlemi gerçekleştiriyor. Mehmetçik ile birlikte Suriye Milli Ordusu askerleri kentte giriş-çıkış yapan tüm kişi ve araçları kontrol noktasında denetliyor. Tel Abyad’ın hemen karşısında yer alan Akçakale Sınır Kapısı da 5 yıl sonra tekrar açıldı.

‘SEVGİ’ MAĞAZASI

İhtiyaç sahipleri için ‘Sevgi Mağazası’ da kuruldu. Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını bu mağazada karşılayacak. İhtiyaç sahibi yetişkin ve çocuklar, kendilerine verilecek puan yüklü kartlarla giyim malzemelerini mağazalardan alabilecekler.

SAĞLIK HİZMETİ TÜRK DOKTORLARDAN





- Barış Pınarı harekâtının ardından Tel Abyad’daki hastane onarılarak sağlık hizmetine başladı. Türkiye’den gelen doktorların görev aldığı hastanede, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda kişi tedavi gördü. Ayrıca hastaların ilaç ihtiyaçları da kurulan eczaneden Türkiye tarafından karşılanıyor. Kent merkezinde ve beldelerdeki sağlık ocakları onarılmaya başlanırken, gelecek aydan itibaren sağlık hizmetinin verileceği kaydedildi.

GÜNLÜK HAYAT NORMALE DÖNÜYOR





- Barış Pınarı harekâtının ardından Tel Abyad’da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Şehir merkezindeki çarşı bölgesinde esnaf ürünlerini dizip alışverişe hazırlanıyor. Kebapçılar, manavlar ve berberler dükkânlarını açarak müşterilerini ağırlıyor.

MEHMETÇİK GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR





- Harekâtın ardından Türk askeri, Tel Abyad’da yoğun güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Birçok noktada kontrollü geçiş sağlanırken, mahallelerde dedektörler ve köpeklerle sık sık patlayıcı denetimi yapılıyor.

BARIŞ SELFİE’Sİ

- Barış Pınarı harekâtının ardından Tel Abyad yakınındaki Taşbaş bölgesinde çadırlarda kalan Suriyeli ailelere yardım eli uzatılıyor. Bölgede görevli Türk askerleri de yardım faaliyetlerine katılırken, bir Mehmetçik çadırlarda yaşayan çocuklarla selfie çektiği sırada Hürriyet objektifine yansıdı.

İŞTE O CEZAEVİ





-Tel Abyad’da Barış Pınarı harekâtının ardından terör örgütünün izleri de siliniyor. Terör örgütü PKK’nın kendilerine karşı gelen kişilere uyguladığı baskı ve işkencelerin izlerini taşıyan cezaevi de Hürriyet ekibince görüntülendi. Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçlerin görev aldığı cezaevinde PKK/YPG’li 20 tutuklu terörist bulunuyor.

YENİ İŞYERİ, YENİ SAÇ





-TERÖRİSTLERİN gitmesiyle neredeyse eski günlerine dönen bölgede esnaf yeniden dükkânlarını açmaya başladı. Tel Abyad’da yeni berberler de hizmete girdi.