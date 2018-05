Tek projeleri beni indirmek

TURİZMDE 40 MİLYON TURİSTLE ŞAHLANIŞ

“Türk turizmi bir süredir maruz kaldığımız birçok dış ve iç saldırılardan dolayı irtifa kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl başlayan toparlanma, inşallah bu yıl 40 milyonluk bir rekor turist sayısıyla şahlanış dönemine giriyor.



İstanbul’a belediye başkanı olduğum zaman kimden aldım? CHP belediyesinden aldım. CHP’den aldığım zaman İstanbul’da çöp dağları vardı. Hava kirliliği vardı, atık kanalları vardı. Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir. Bunları yaşayanlar bilir, onlara soracaksınız gençler.



Bu işin temelinde 2007 cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kriz yatıyor. Türkiye’yi inim inim inleten vesayet güçleri ve onlarla birlikte hareket eden partiler, 2007 yılında gerekli çoğunluğa sahip olmamıza rağmen bize cumhurbaşkanını seçtirmediler. Biz de çözümü milletimize gitmekte bulduk. Bu arada erken seçim kararıyla birlikte Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi için kritik bir adım attık.



FARKLI OLACAĞIMI İFADE ETMİŞTİM

2014 yılında milletimin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğimde meşruiyetimin kaynağı sebebiyle, farklı bir cumhurbaşkanı olacağımı peşinen ifade etmiştim. Çankaya Köşkü’ne oturup suya sabuna dokunmadan her türlü yetkiye sahip olup sorumluluk üstlenmeyen bir cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim. Farklı bir cumhurbaşkanlığı sürecini başlattık. İlk günden itibaren anayasanın verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanarak, hükümetle de uyumlu bir şekilde her türlü Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık ettim.



Cumhur İttifakı’nı kurduk. Aramızda ayrılık gayrılık yok. Seçimlerin normal zamanda yani, 2019 Kasım’da yapılmasını biz planlamıştık fakat böyle bir gelişme olunca 24 Haziran’a çektik. Ve ana muhalefetin boyunun ölçüsünü daha önce defalarca aldığımız için bu meydan okumalardan çok itibar etmedik. Dedik ki belki bu elbise olmaz. Yeni bir boyun ölçüsü alalım. Bir an önce asıl işlerimize dönmek için mümkün olan en kısa tarihi açıkladık.



Bunların tek bir amacı, millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız ve yönetimi devraldınız peki siz millete ne vaat ediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Milletimden rica ediyorum. Muhalefetten birilerini karşılarına geçip kendilerinden oy istediklerinde şunu sorsunlar: Siz ülkeye hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü, Marmaray mı, Avrasya Tüneli mi, Kanal İstanbul, 3. havalimanı mı? Ne yapacaksınız onu söyleyin. Biz yapacaklarımızla değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz.”



CUMHURBAŞKANINI MECLİS'TE YALNIZ BIRAKMAK OLMAZ

CUMHURBAŞKANINA ülkeyi yönetme ve hükümeti kurma yetkisi verirken onu Meclis’te yalnız bırakmak da olmaz. Dolayısıyla Meclis kanunları ve denetim yetkileriyle cumhurbaşkanı kararnameleri, bakanları ve üst düzey yöneticileriyle ne kadar uyum içinde çalışırsa, Türkiye o kadar çok kazanır, o kadar çok hizmete kavuşur. Bunun için milletimizin Cumhurbaşkanlığı konusundaki tercihini, onu Meclis’te de güçlü bir grupla destekleyerek taçlandıracağına inanıyorum. Seçim tarihinin açıklandığı 18 Nisan tarihinden bugüne kadar geçen iki haftalık dönemde kimin millete hizmet için daima hazır olduğuna, kimin de günübirlik manevralarla iş yapıyor göründüğüne sizler zaten şahit oldunuz. Cumhurbaşkanı adayını açıklamakta, ittifak yapacağı partileri belirlemekte bu kadar zorlananlara bu millet ülkenin yönetimini... (Kalabalık içinden ‘Vermez’ sesleri) O kadar.



15 milletvekilini gitti bir sözde partiye verdi. Niye, grup kur diye. Ondan sonra Parlamento’da sıralarda o milletvekilleri yok. Bu ne haldir? Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? Şimdi bunu yapanlar, bu milleti idare edeceğiz diyorlar. Sizden bu ülkeye fayda olmaz. Her şeyden önce demokrasi dürüstlüktür. Demokrasi bir yerde namus meselesidir. Bu ittifakların, bu adayların amaçları kesinlikle ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak değildir. Eğer böyle bir niyetleri olsaydı, planlarıyla, projeleriyle, vizyonlarıyla milletin karşısına çıkar, ne yapacaklarını, ne zaman yapacaklarını açıklarlardı.



BUNLAR İKTİDARDA OLSA VATAN ELDEN GİDERDİ

“Türkiye için 24 Haziran seçimlerinin anlamı, yeni yönetim sisteminin ruhu gereği, hükümet ile Meclis tamamen ayrılacağı için sandıktan çıkan neticenin etkileri çok daha güçlü olacaktır. Sistemde koalisyona fırsat olmayacaktır.



Eğer bize saldıranlar Afrin’de, bunlar iktidarda olsa, saldırılar bunların iktidarında olsa, inanın vatan elden giderdi. Bak şu anda son rakam ne biliyor musunuz? Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 376, Kuzey Irak’ta 379, Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te 297...



Sizlerden rica ediyorum, karşınıza geçip Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten başka, söyleyecek sözü olmayanlara bu soruyu sorun. Eğer sizi gerçekten tatmin eden bir cevap verirlerse, açık söylüyorum tercihinizi onlardan yana kullanın.”



ÇARŞIDA SURİYELİ, FASLI, CEZAYİRLİ ÇALIŞANLAR GÖRDÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde “İstanbul Gençlik Festivali”nde gençlerle buluştu, soruları yanıtladı:



"(Muhalefet) Bunlarda var mı bir tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü hazırlığı, bir tane Marmaray hazırlığı var mı? Bunlarda şu anda bizim bitirmek üzere olduğumuz 3. havalimanı hazırlığı var mı? Biz bitirdik. Bunlar daha yolun başında bile değiller. Niye? Hayalleri yok ki ürünleri olsun.



Mısır Çarşısı’nda dolaşırken her dükkanda Suriyeli, Faslı, Cezayirlinin çalıştığını ve Türkçe konuştuklarını gördüm. Biz de kendimize bir hedef belirledik, dedik ki, ‘Biz bu insanları gerekirse vatandaşlığa alalım. Vatandaşlığa almadığımız zaman ne oluyor? Kaçak çalışıyor. Eğer vatandaşımız olursa kendi ekmeklerini kazanmış olur.”