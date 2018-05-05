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    Birlikte başvurdular: En sağlam çatıyla giriyoruz

    Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    05.05.2018 - 01:08 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurdu. Yıldırım, “Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir” dedi.

    YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
    Yıldırım ve Bahçeli’nin YSK’ya gelişi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. YSK’nın Ankara Mithatpaşa Caddesi’ndeki binası erken saatlerde trafiğe kapatıldı. AK Parti teşkilatlarından gelen partililer YSK çevresinde toplandı. 100 bin aday için imza vermek isteyen bazı seçmenlerin de yanlışlıkla YSK’ya geldiği gözlendi. Bu vatandaşlar ilçe seçim kurullarına yönlendirildi. Başvuru sonrası Yıldırım ve Bahçeli kameraların karşısına geçti. Açıklama sadece Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, özetle şunları söyledi:

    TARİHİ BİR GÜN
    “Tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye’nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. 24 Haziran’da yapılacak seçimde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurumuzu yaptık.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, birbirine yakın, memleket için, millet için benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine de imkân sağlıyor. İnanıyoruz ki bu durum siyaseti ve yönetimi daha da güçlü hale getirecektir.

    Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız, millettir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken, sadece ve sadece Türkiye’nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı ve mutluluğu söz konusu olmuştur. Biz topyekün Türkiye’nin kazanmasını esas alıyoruz. Adayımızı milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik.”

    İNCE’YE HAYIRLI OLSUN
    (CHP’nin Muharrem İnce’yi aday göstermesi) Hayırlı, uğurlu olsun. Tabii ki adaylar olacak. Bütün adaylar kendi projelerini, hedeflerini anlatacaklar meydanlarda. Milletimiz herkesi dinleyecek. Sonunda ülke için, millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran’da söz de karar da milletin olacaktır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , erken seçim , gündem
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