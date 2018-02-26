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    TDK’dan çıkıyor: ‘Oynak’ ‘taze’ ‘müsait’ ‘yollu’

    Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
    26.02.2018 - 00:48 | Son Güncelleme:

    Ankara 6. İdare Mahkemesi, ‘oynak’, ‘taze’, ‘müsait’, ‘yollu’ gibi kelimelerin argo anlamlarının kadını aşağıladığı, küçük düşürdüğü gerekçesiyle Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden çıkarılmasına karar verdi.

    TDK’dan çıkıyor: ‘Oynak’ ‘taze’ ‘müsait’ ‘yollu’Halkevleri Eşbaşkanı Dilşat Aktaş, 2015’te TDK’nın yayınladığı Türkçe sözlüklerde ve internet sayfasında, ‘müsait’, ‘boyalı’, ‘yollu’, ‘taze’, ‘kötüleşmek’, ‘oynak’, ‘kötü yola düşmek’, ‘teslim etmek’, ‘esnaf’, ‘serbest’ gibi kelimelerin argo anlamlarının cinsiyet ayrımcılığına dayalı aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler içerdiğini belirterek, argo karşılıkların sözlükten çıkarılmasını talep etti.

    TDK, başvuruyu reddetti. Aktaş da avukatı Sevinç Hocaoğulları aracılığıyla TDK’nın ret kararının iptali için Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

    TDK’dan çıkıyor: ‘Oynak’ ‘taze’ ‘müsait’ ‘yollu’

    Mahkeme oy çokluğuyla, bu sözcüklerin argo anlamlarının sözlükten çıkarılmasına karar verdi. Kararda, “Toplumsal cinsiyetçilik içeren kelime yapılarına çalışmalarında yer vermemesi, davalı idarenin uluslararası ve ulusal normlardan kaynaklanan görevidir.

    TDK’dan çıkıyor: ‘Oynak’ ‘taze’ ‘müsait’ ‘yollu’

    Dava konusu kelimelerin argo anlamlarının, Türkçe’nin ticari hayatta, kitle iletişim araçlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında ve sosyal hayatın diğer alanlarında doğru ve güzel kullanılması hususunda öncü görevi üstlenen Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ve internet sayfasında yer almasının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

    TDK’dan çıkıyor: ‘Oynak’ ‘taze’ ‘müsait’ ‘yollu’

    KADIN ÜYE KARŞI ÇIKTI

    Mahkemenin iki erkek üyesi kadını aşağıladığı, küçük düşürdüğü savunulan argo anlamların sözlüklerden çıkarılması yönünde oy kullanırken, mahkemenin kadın üyesi ise karşı çıkarak karşı oy yazısı yazdı.

    Kadın üye, karşı oy yazısında “Bu ifadelerin kadınlara ayrımcılık yapmak gibi veya söz konusu ifadeler ile kadına şiddet uygulanmasına zemin hazırlanması gibi bir amaç güdülmediğinden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı görüşü ile aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum” dedi.

    TDK’dan çıkıyor: ‘Oynak’ ‘taze’ ‘müsait’ ‘yollu’

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    Etiketler: gazetehaberleri , TDK , ankara , son dakika
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