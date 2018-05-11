TBMM'nin yetkisi Bakanlar Kurulu'nda

Önceki gün kabul edilen yetki yasasıyla devlet idaresinde, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dönüşümü yapılacak. Bakanlar Kurulu, en az 521 yasa ve 40 KHK’da 5 bin dolayında maddeyi değiştirecek veya yürürlükten kaldıracak. Yeni sistemde yer almayan; ‘başbakan, başvekil, bakanlar kurulu, başbakanlık, hükümet, tüzük, icra vekilleri heyeti, bakanlar kurulu kararı, bakanlar kurulu yönetmeliği, başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı’ gibi ifadeleri tüm yasalar ve KHK’lardan çıkarılacak. Böylece parlamenter sistemdeki son hükümetin son icraatı, kendini mevzuattan silmek olacak.



SEÇİMDEN SONRAKİ 10 GÜN

Cumhurbaşkanı yemin edinceye kadar mevcut hükümet görevine devam edecek. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bu süreyle ilgili, “24 Haziran’dan sonraki 10 gün içerisinde muhtemelen yeni sistem, parlamentoda cumhurbaşkanımızın yeminiyle bütün yönleriyle yürürlüğe girmiş olacaktır. Muhtemelen de (temmuzun) 5’i, 6’sı gibi parlamento yemin için toplanacaktır. Belirsiz bir süre biz bu yetkiyi almıyoruz” dedi.



CHP ‘YETKİ’Yİ AYM’YE GÖTÜRÜYOR

CHP ve HDP sözcüleri, sınırsız ve süresiz bir düzenlemeyle Meclis’in tüm yetkisinin Bakanlar Kurulu’na devredildiğini, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Bütün yetkimizi sarayın insafına devrediyoruz. Seçime kadar değil bu yetki. Açık, diyor ki: Cumhurbaşkanı’nın ant içerek göreve başladığı tarihe kadar geçerlidir. Yani Recep Tayyip Erdoğan velev ki seçilmezse hâlâ Cumhurbaşkanı mıdır? Seçim gecesi bir KHK çıkarıp ‘Bu seçimler geçersizdir’ derse bu Meclis ne yapacak? Diyebilir, veriyorsunuz bu yetkiyi” görüşünü savundu. AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, “Millet müsaade etmez, merak etme” karşılığını verirken, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt da, “O F-16’ları durduranlar durdurur, sen merak etme” dedi.



CHP yetki yasasını iptal için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürüyor. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bu, milletin iradesini çalmaktır” dedi ve yasanın yürürlüğünün durdurulması talebini de içeren başvurunun pazartesi günü yapılacağını söyledi.