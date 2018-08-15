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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.08.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Tatile gidecekler dikkat! İşte bayram trafiğinden kurtulmanın yolları

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Tatile gidecekler dikkat! İşte bayram trafiğinden kurtulmanın yolları

Kurban Bayramı’nda birçok kişi akrabalarını veya ailelerini ziyaret etmeyi planlarken, birçok kişi de uzun bayram tatilini fırsata çevirerek seyahate gitmeye hazırlanıyor. Bayram öncesi trafiğe çıkacakların trafikten minimum etkilenmek için 17 Ağustos Cuma günü öğleden önce veya 18 Ağustos Cumartesi günü ise öğleden sonra yola çıkmak gerektiği kaydedildi. 

Yandex Navigasyon, Kurban Bayramı tatilinde seyahate çıkacak kullanıcılarına yardımcı olmak için detaylı bir trafik analizi yaptı. Buna göre, geçen yıl bayram tatili için yola çıkan sürücülerin Cuma günü öğleden sonra başlayarak İstanbul'dan Anadolu Yakası yönünde köprü girişlerinde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Bu yoğunluğa Anadolu Yakası sakinlerinin katılımı ile O-4 Karayolu ve D-100 Karayolu üzerinde Adapazarı gişelerine kadar oldukça uzun süren bekleme süreleri gerçekleşti. Yoğunluk Cuma öğleden sonra başlayarak ve zamanla yol üzerinde ilerleyerek Cumartesi günü öğle saatlerinde Adapazarı'na kadar devam etti.

Yola çıkmak için en uygun saatler

2018’de dokuz gün sürecek Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin ağırlıkla 17 Ağustos Cuma günü yola çıkması bekleniyor. Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan 17 Ağustos Cuma günü yola çıkmak isteyenlere öğleden önce hareket etmelerini ya da 18 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra yola çıkmalarını tavsiye ediliyor. Analizde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu ve Avrasya Tüneli kullanıcılara alternatif kaçış noktaları olarak önerilirken, doğuya ilerledikçe bu alternatifler sonrası trafik yoğunluğuna dahil olacakları kesin olması sebebiyle en doğru yolu seçmek için yola çıkmadan önce yola çıkacakların mutlaka uygulamaya güncel trafik bilgilerine bakmayı tavsiye ediliyor.

Geçen yılın en sıkışık yerler ve bekleme süreleri

Geçen yıl bayramdan önceki Cuma günü, sabah 09.00-10.00 saatlerinde başlayan trafik, gün içerisinde yükselerek 14.00-18.00 saatleri arasında en yüksek seviyelere ulaşarak Avrupa-Anadolu yönünde köprü girişlerinde beklemelere neden oldu. Bu yıl da benzer bir yoğunluğun belirtilen saat aralıklarında oluşabileceğini öngörülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yönünde, Ataköy Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar olan bölüm 16.00-18.00 saatleri arasında yoğunlaşıyor. Normal bir Cuma günü trafiğine göre ortalama yolculuk süresi yüzde 24 artış göstererek 104 dakikaya kadar çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Mahmutbey Kavşağı’ndan, Çamlıca bağlantısına kadar olan kısımda 14.00-18.00 saatleri arasında yolculuk süresi bu kez yüzde 42 artış göstererek 62 dakikaya çıkıyor. O-4 Karayolu’nda (TEM), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sonrası Çamlıca bağlantısından itibaren Adapazarı Kavşağı'na kadar olan bölümde kullanıcılar trafik çilesi yaşıyor. Saat 16.00’dan sonra gece yarısına kadar trafik yoğunluğunda yüzde 150’nin üzerinde artış yaşanarak, yolculuk süresi 2 saat 50 dakika ile 4 saat arasında seyrediyor. Bu yoğunluk gece yarısından sabah 09.00'a kadar olan sürede azalmadığı gibi yüzde 300’lere varan oranlarda artarak toplam yolculuk süresini 5 saate kadar çıkarabiliyor.

D-100 (E-5) Karayolu’nda ise Cuma günü saat 16.00 sonrasında yükselişe geçen trafik yoğunluğu akşam saatlerine kadar yüzde 60-80 oranında artış gösteriyor. Fakat D-100 Karayolu'ndaki asıl artış yine saat 22.00 sonrasında yaşanıyor. Yüzde 100 oranında yükselişe geçen yoğunluk nedeniyle yolculuk süresi 3 saat 30 dakikayı bulabiliyor.

Ayrıca Yandex Navigasyon, Kurban Bayramı dönemine özel olarak tatil yolculuğuna çıkacak kullanıcılarının faydalanabileceği yeni bir kategoriyi devreye aldığını belirtirken, 'mola yerleri' adlı kategoride 40’tan fazla mola noktası yer aldığını açıkladı.

 

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