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    Tarihi kabine toplantısı başladı

    İHA-AA
    13.07.2018 - 16:04 | Son Güncelleme:

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 15.56'da başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar Ulus’taki Birinci Meclis Binası’nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1’inci Toplantısı açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından sonra kabine saat 15.56'da toplantıya başladı. Toplantıda ilk ve ikinci 100 gün ile ilk 6 aylık plan ve icraatların yol haritası da netleşecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez katıldı. Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da bugün Milli Savunma Bakanı olarak yerini aldı.

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     Tarihi kabine toplantısı başladı

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan
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