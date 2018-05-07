Taramalar sayesinde hasta bebek sayısı azaldı

Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması, genetik geçişli bir hastalık olan talaseminin görülme sıklığını arttırıyor. Her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya geliyor. 2003 yılında Hemoglobinopati Kontrol Programı’nı başlatan Sağlık Bakanlığı, Hürriyet’e bu konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Taramalar 41 ilde yapılıyor, bu sayının 2019’dan itibaren 81’e çıkarılması planlanıyor.

41 ilde, 2017’de evlenecek çiftlerin yüzde 86’sı tarandı. Ülkemizde kayıtlı hemoglobinopati hasta sayısı 6 bin, hemoglobinopati taşıyıcı sayısı ise 1 milyon 600 bindir. Bu hastaların yüzde 39’u talasemi majör tanısı almıştır. Talasemi taşıyıcısı ise yüzde 64’tür. Program başlamadan önce yılda 400 hemoglobinopatili bebek doğarken, şu an bu sayı 100’ün altına inmiştir.”



