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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tam kadro KKTC’de... Gücümüzü test etmeyin

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Tam kadro KKTC’de... Gücümüzü test etmeyin

Kuvvet komutanlarıyla birlikte KKTC’de Erenköy direnişinin 55’inci yıldönümü törenlerine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs sorununda ve Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda barışçıl çözüm arzuladıklarını belirterek “Barışçıl çözüm istiyoruz, ancak kimse gücümüzü test etmeye kalkmasın, faturası ağır olur” dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’la KKTC’ye geldi.

Heyet, Türk ordusunun Kıbrıs’a Hava Kuvvetleri’yle ilk müdahalesini yaptığı 1964’teki Erenköy direnişi törenlerine katıldı. Akar ve beraberindekiler Türk uçaklarının Erenköy’e müdahalesi sırasında uçağı düşen şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in Lefke’de yenilenen anıtını açtı. Rumların esir alarak katlettiği Cengiz Topel’in heykeli ve kullandığı F-100 tipi uçağı yenilendi. Açılış sırasında Konya’dan havalanıp gelen Türk F-16’ları, törene katılanları ve şehitleri selamladı.

3 TARAFI RUMLARLA ÇEVRİLİ ERENKÖY

Heyet anıt önündeki törenin ardından 1964’te Rum ve Yunan kuvvetleri kuşatması altında büyük bir direniş gösteren, günümüzde üç tarafı Rum topraklarıyla çevrili Erenköy’e helikopterle gitti.

Hulusi Akar, Türk birliği ve şehitliğin bulunduğu Erenköy’de yaptığı konuşmada, 55 yıl önce 530 Kıbrıslı Türk mücahidin Rum ve Yunan kuvvetlerine karşı gösterdiği direnişin tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti. Kıbrıs sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesini istediklerini ifade eden Akar, Türkiye’nin elini uzattığını, Kıbrıs’ta barış, istikrar ve huzuru kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Akar barış ve uzlaşı çağrısı yaparken, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili de Rum yönetimini ve arkasındaki ülkeleri şöyle uyardı:

OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ

“Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmalarıyla ilgili Türk tarafının sunduğu BM denetiminde ortak bir komite kurulması çağrısı kabul edilmedi. Garantör ülke olarak KKTC’nin verdiği ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ait deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimize başladık, devam edeceğiz. Temennimiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bizler gibi iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka saygılı bir şekilde ve kaynakların adil paylaşımı yönünde hep birlikte neler kazanabiliriz düşüncesinden hareket etmesidir.

Bir oldubittiyle Kıbrıs Türkü’nün haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacağız. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir. Biz, bir taraftan iyi niyetle uluslararası hukuka saygı çerçevesinde, dostane bir şekilde barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini beklerken, bu zafiyet olarak anlaşılmasın. Yanlış hesaplara gidilmemesini, bizim gücümüzün test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta söyledik, söyleyeceğiz.”

Akar ve beraberindekiler daha sonra başkent Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı  Kudret Özersay’la görüştü.

 

AKINCI: SAVAŞLARIN KAYBEDENİ ÇOK OLUR

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, törende, bugün bir araya geleceği Rum lider Nikos Anastasiadis’e yeniden uzlaşma çağrısı yaptı. Akıncı, sondaj gerilimi için “Yeni savaşların kaybedenleri çok olur, adil ve kalıcı barışın ise kaybedeni olmaz” dedi.

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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