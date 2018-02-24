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    Taksici ile İranlı ailenin Taksim'de meydan kavgası

    İHA
    24.02.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da İran Konsolosluğu'ndan taksiye binerek Taksim’e gelen İranlı aile, fazla ücret istediğini iddia ettikleri taksiciye meydan dayağı attı. Taksim Meydanı'nda yaşanan fazla ücret tartışması, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

    İstanbul’a turist olarak gelen İranlı bir aile, İran Konsolosluğu'ndan Taksim Meydanı'na çıkmak içen taksiye bindi. Kısa sürede Taksim’e gelen aileden taksicinin 25 TL ücret istemesi İranlı aileyi çileden çıkardı. Ücretin fazla olduğunu iddia eden aile ile taksici arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışma sırasında aile daha önce taksiye binerek geldikleri zaman 16 TL ödediklerini söyleyerek ücrete itiraz etti. İranlı aile Taksim Meydanı'nda bulunan polislerden taksicinin fazla para aldığını söyleyerek yardım istedi. Parayı verdiği sırada taksiciyle İranlı aile arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İranlı kadınlar taksiciye çantalarıyla vurarak meydan dayağı atarken, yardıma ise çevrede bulunan esnaf koştu. Daha sonra araya giren polisler iki tarafı ayırırken, İranlı aile üyeleri taksicinin uzun yoldan getirip fazla ücret aldığını söyleyerek şikayette bulundu.

    Olayın ardından aldatıldığını ve darp edildiğini belirten İranlı aile ile Taksici S.K. ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Etiketler: Taksim , iran , kavga , son dakika
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