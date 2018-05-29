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    Tahliyesi için başvuru

    Oya ARMUTÇU
    29.05.2018 - 23:54 | Son Güncelleme:

    HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları, dün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bu yönde bireysel başvuruda bulundu.

    Dilekçede, “Başvurucunun tutukluluk durumu halihazırda milletvekili olması nedeniyle seçme ve seçilme hakkının ağır bir ihlali iken, başvurucunun artık bir cumhurbaşkanı adayı olarak tutuklu bulunuyor olmasının bu ihlalin ağırlığını daha da arttırdığı” belirtildi. Dilekçede şöyle denildi:

    RAKİPLERİ DE VURGULUYOR
    “Bu durum başvurucunun ‘rakipleri’ Sayın Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu tarafından da dile getirilmiş ve adil bir yarış ve seçim süreci için başvurucunun tutuksuz yargılanması gerektiği vurgulanmıştır. Demirtaş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan bir kişi olarak, diğer beş aday gibi seçim kampanyası yürütememekte, bu durum hem başvurucunun hem ona oy veren seçmenlerin serbest seçim hakkını ihlal etmekte hem de seçimlerin adilliğine ve meşruiyetine gölge düşürmektedir. Tespit edilen ihlallerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin davayı gören mahkemeye ve başvurucunun tutuklu bulunduğu cezaevine gönderilmesini ve başvurucunun tahliye edilmesini talep etmekteyiz.”

    Etiketler: Selahattin Demirtaş , AYM , gazetehaberleri , gündem
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