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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

Suriyeli şebekeye film gibi operasyon: 3 gözaltı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Suriyeli şebekeye film gibi operasyon: 3 gözaltı

Ankara’da H.A.’ya kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan Suriyeli 3 şüpheli film gibi bir operasyonun ardından yakalandı.

Vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandıran Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da meydana gelen birçok dolandırıcılık olayının içerisinde olduğu belirtilen şüpheliler son olarak ise H.A.’yı dolandırmaya çalıştı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle istedikleri yere gelen H.A. şüphelilere 4 adet kalın bilezik, 4 adet yüzük, 2 adet künye, 1 adet küpe, 1 adet zincir ve bin 400 lira parayı poşete koyarak elden teslim etti.

Ancak Suriyeli uyruklu dolandırıcılar mağdurlarından bir miktar daha para istedi. Bunun üzerine bankadan para çekmeye giden H.A.’nın eşi İ.A.’nın para çekmesi, konuyla ilgili bilgi edinilmesi üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince son anda engellendi.


80 BİN LİRA PARA ÇEKİLDİĞİ SÜSÜ VERİLDİ
Olayı öğrenen müşteki İ.A. bankadan 80 bin lira para çekildiği süsü vererek telefon ucundaki dolandırıcılara para çektiğini söyledi. Müştekilerin yönlendirmesiyle Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir yerde buluşmak için gelen şüphelilerden H.E., müştekiden sözde içerisi para dolu poşeti aldı. Şüpheli poşeti almasının ardından olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


MİNİBÜSÜN İÇERİSİNDE MÜŞTEKİYE AİT ZİYNET EŞYALARI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüpheli H.E.’yi yönlendiren şüphelilerin Etimesgut ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, kullandıkları minibüs de tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan takibin ardından durdurulan araç içerisinde bulunan Suriye uyruklu şüpheliler M.H. ve M.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise H.E.’nin müştekiden elden teslim aldığı içi para dolu süsü verilen poşet ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (28.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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