Suriyeli göçmenler 3 milyon 600’ü geçti
JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde düzenlenen ‘Uluslararası Güvenlik Kongresi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçmenlerle mücadele konusuna da değindi.
Soylu, “Suriye’nin huzura kavuşması, orada ‘güvenli bir alan’ oluşması gönüllü geri dönüşleri hızlandırmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde, bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere dönmüştür” dedi. Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakaladıklarını, bu yılki sayının ise şimdiden 270 bini aştığını vurgulayan Soylu, Türkiye’de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısının da 3 milyon 600 bini geçtiğini aktardı. Türkiye’deki Suriyelilerin ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 96.3 olduğunu belirten Soylu, mülteciler için dünya genelinde ilkokullardaki okullaşma oranının ise yüzde 61 olduğunu ifade etti. Türkiye’nin düzenli göçü yönetmedeki temel politikasının ‘geri göndermeme’ ilkesine sadık kalmak olduğunu vurgulayan Soylu, “Türkiye özellikle dış politika noktasında muhataplarıyla istişareyi ve diyaloğu sürdürmek suretiyle buradaki huzuru temin etmeye çalışmaktadır” dedi.
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