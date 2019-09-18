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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Süre dolarken New York buluşması

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Süre dolarken New York buluşması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güvenli bölgeyle ilgili ABD’ye yönelik “İki hafta içinde bir sonuca ulaşamazsak kendi harekât planımızı uygulamaya başlayacağız” sözlerinin ardından gözler New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı kritik görüşmede başta Suriye meselesi olmak üzere güvenli bölge çalışmaları ve Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ile terör örgütleriyle mücadele başlıkları ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’ndeki Suriye konulu ‘Üçlü Zirve’nin ardından 21-25 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantıları için New York’a gidecek. Erdoğan’ın ABD’ye yönelik güvenli bölge çıkışının ardından yapılacak New York temaslarında başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok ülkenin devlet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

24 EYLÜL’DE LİDERLERE SESLENECEK

24 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslenecek olan Erdoğan, Suriye meselesi, terör örgütleriyle mücadele, mültecilerin evlerine geri dönüşleri ve güvenli bölge konusunda mesajlar verecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Genel Kurul’da yer alan hükümet başkanları onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak olan Erdoğan’ın, Trump’ın liderler onuruna düzenleyeceği akşam yemeğinde bulunması da öngörülüyor.

ERDOĞAN’DAN İKİ HAFTA HATIRLATMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında en kritik görüşmeyi de Trump’la yapacak. Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuyla ilgili “İki hafta içinde bir sonuca ulaşamazsak kendi harekât planımızı uygulamaya başlayacağız” açıklamasının ardından kritik önem taşıyan Trump görüşmesinde güvenli bölge konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Erdoğan ile Trump görüşmesinde son dönemde yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi de ana gündem maddelerinden olacak.

İŞ DÜNYASI VE TÜRKLERLE BULUŞACAK

İki liderin buluşmasında Suriye’deki gelişmeler, PYD/YPG gibi terör örgütleriyle ortak mücadele, FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi başlıklar değerlendirilecek. ABD’deki iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi de öngörülen Erdoğan, 22 Eylül’de New York’ta yaşayan Türklerin olacağı halk buluşmasına da katılacak.

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