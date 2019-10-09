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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA)
09.10.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Şule İdil Dere'nin ölümü davası... Mahkeme 7'inci kez bilirkişi raporu istedi

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Şule İdil Dere'nin ölümü davası... Mahkeme 7'inci kez bilirkişi raporu istedi

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi. Olaya sebebiyet veren kamyonun şoförü Mümin Kılıç, önceki savunmalarından farklı şeyler söylemek istediğini belirterek, "Olay günü aracın geri geri geldiği sırada gözlemci olarak görevlendirilen H.E. ve T.B. isimli kişiler ateşin başında patates közlüyorlarmış" dedi.

Mümin Kılıç'ın avukatı H.E. ve T.B.'nin davaya dahil edilmesini istedi. Mahkeme bu iki kişinin davaya dahil edilme talebini kabul etmedi. Mahkeme ayrıca, 6 kez bilirkişi incelemesi yapılan dosyaya ilişkin olarak 7. bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Mümin Kılıç, Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım, Ergun Ata, Teyfur Bingöl ve avukatları ile maktül Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Nesrin Aslan'ın avukatı Mehmetcan Sezgin, dosya kapsamında yeterince rapor alındığını belirterek, "Dosya tekemmül etmiştir. Öncelikle daha önceki celselerde belirttiğimiz gibi suç vasfının ihmal suretiyle kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Mahkeme aksi kanaatte ise ise alt sınırdan uzaklaşılarak sanıkların cezalandırılmasına karar verilsin" dedi.

Tutuksuz sanıklardan Saffet Altındağ, "Tarafıma isnat edilen hiçbir kusuru kabul etmiyorum" dedi. Sanıklardan Ergün Ata ise gelen son bilirkişi raporuna itirazı olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

SANIK AVUKATLARI 7. KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINI İSTEDİ

Bazı sanıkların avukatları, bilirkişiler tarafından düzenlenen raporlar arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürerek bir kez daha bilirkişi raporu alınmasını istediler.

KAMYON ŞOFÖRÜ: GÖZLEMCİLER PATATES KÖZLÜYORMUŞ

Şule İdil Dere'nin ölümüne neden olan ve bilirkişi raporlarında asli kusurlu bulunan kamyonun şoförü Mümin Kılıç, daha önceki savunmalarından farklı şeyler söylemek istediğini belirtti. Kılıç, "Olay günü aracın geri geri geldiği sırada gözlemci olarak görevlendirilen H.E. ve T.B. isimli kişiler ateşin başında patates közlüyorlarmış. Beraber çalıştığım arkadaşlarım Mustafa Aslan, Cevdet Zaimoğlu ve Talip Ülker bu olaya şahittir. Kaza olduktan sonra bana kağıtlar imzalattılar, araçla ilgili eğitim verildiğine ilişkin. Ancak ben hiçbir eğitim almadım. Eğitim almadan araca bindirdiler. İlk defa o gün kullandım. Şef N.B. ve formen H.U. ile daha önce müdafiim olarak görev yapan avukat beni tehdit etmişlerdir. Avukatımı şikayet etmedim, bunu mahkemeye söylemek istedim" dedi.

Mümin Kılıç'ın avukatı Feleknaz Füsun Erten müvekkiline baskı uygulandığını savunarak, "İşten çıkartılma tehdidi altında beyanda bulunması sağlanmıştır. İsmini verdiği kişilerin beyanlarının alınmasını ve sorumlulukları kapsamında dosyaya dahil edilmesini talep ediyoruz. Olay yerinde keşif yapılmadan bilirkişi raporu düzenlenmiştir" dedi.

Avukat Erten, müvekkilinin kaza yerinde gözlemci olarak görevlendirilen H.E. ve T.B.'nin dosyaya dahil edilmesini istedi.

MAHKEME H.E. VE T.B.'NİN DOSYAYA DAHİL EDİLMESİ TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, Mümin Kılıç'ın avukatı Erten'in kaza yerinde gözlemci olarak görevlendirilen H.E. ve T.B.'nin dosyaya dahil edilmesi talebini, "Sanık Kılıç'ın aşamalarda alınan beyanları arasında çelişkinin giderilemediği, beyanlarının soyut nitelikte kaldığı" gerekçesi ile reddetti.

7. KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Mahkeme, dava kapsamında alınan önceki bilirkişi raporları arasında çelişkiler bulunduğunu belirterek, bir kez daha bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere'nin Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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