Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri MEB tarafından açıklandı... İşte mülakat yerleri sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç devam ediyor. 23 Kasım'da ön başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi mülakat yerlerinin sorgulamasına bakıyorlar. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Sözleşmlei öğretmenlik mülakat yeri bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı ve adaylar sorgulama ekranına bakmaya başladı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı.
BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI
Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden,
Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına KPSSP120 puan türünden, Diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabildi. İnternet üzerinden gerçekleşecek olan başvurunun ardından alınacak çıktı, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatıldı.
SÜREÇ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen alımına ilişkin süreç 7 Şubat 2019'da sona erecek. 15 Ocak 2019'da sözlü sınav sonuçlarını ilan edecek MEB, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise adayların tercihlerini alacak. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019'da yapacak.
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