Sosyal yardım yoksulluktan değil, farkındalıktan artıyor
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlardaki artışın yoksulluğun göstergesi olarak sunulmasının yanıltıcı olduğunu savunarak, “Vatandaşlarımızın, sosyal yardımlar hakkındaki farkındalığı arttı” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde CHP’li Bülent Kuşoğlu, “Bu sosyal yardımların, sosyal yardım alanların artması da hayra alamet değil. Türkiye’deki bir sıkıntıyı işaret ediyor maalesef” dedi.
Sosyal yardımların 2002’de 1.3 milyar lira olduğunu, bu rakamın 2017’de 36 milyara ulaştığını belirten Selçuk, “Bu yılın sonunda da 43.4 milyar lira sosyal yardım yapılacağı tahmin ediliyor” bilgisini paylaştı. 2002’de 4 olan yardım programının 42’ye çıkarıldığını kaydeden Selçuk, “Sosyal yardımların artıyor olmasının yoksulluğun artmasının bir göstergesi olarak sunulması yanıltıcı. Yardıma erişim kanallarını çeşitlendirdik. Yardıma erişim sürecini kolaylaştırdık” dedi.
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