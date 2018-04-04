Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son operasyonun ardından FETÖ taktik değiştirdi!

    Son operasyonun ardından FETÖ taktik değiştirdi!

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü FETÖ, MİT'in Kosova’da 6 yöneticisine yönelik operasyonu sonrasında yeni önlemler almaya başladı. Örgütün Avrupa ülkelerinde deşifre olmuş kritik yöneticilerini Kanada’ya ve Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olacağını düşündüğü ülkelere kaydırmaya başladığı öğrenildi.

    Haber7'nin haberine göre, MİT'in Kosova’da düzenlediği bir operasyonla FETÖ'nün 6 kritik ismini yakalayıp uçakla Türkiye’ye getirmesi FETÖ'de büyük paniğe ve korkuya neden oldu.

    Kosova'daki MİT operasyonun görüntüsü ortaya çıktı
    daha fazla video için

    FETÖ lideri Gülen'in son konuşmasında örgüt üyelerine 'beni koruyun' talimatı vermesi sonrası örgüt yöneticilerinin en güvenilir ülke olarak belirledikleri Kanada'ya kaçmaya başladıkları iddia edildi. 

    Deşifre olan örgüt üyelerinin Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olduğunu düşündükleri İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de kaçmak için harekete geçtiği belirtiliyor. 

    6 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiği Kosova operasyonu sonrası Abdullah Aymaz, Zekeriya Öz'ün de Almanya'dan kaçış planı yaptıkları iddialar arasında. 

    Bir diğer iddia ise başta Almanya ve İngiltere olmak üzere AB ülkelerine iltica talebinde bulunan birçok FETÖ’cünün operasyon riskine karşı adres değişikliğine gittikleri yönünde. 

    Kosovada FETÖ depremi Görüntüler ortaya çıktıKosova'da FETÖ depremi! Görüntüler ortaya çıktı

     

    Etiketler: terörle mücadele , MIT , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri