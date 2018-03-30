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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
30.03.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Kosova'da FETÖ depremi! Görüntüler ortaya çıktı

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MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Kosova televizyonları, “son dakika” diyerek MİT’in FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Kosova İçişleri Bakanı ve istihbarat şefi görevden alındı.

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefinin görevine son verildi

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde içişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü  Driton Gashi’yi görevden aldı.

Haradina, operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmediğini söylemişti.

Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevli oldukları tespit edilen şüphelilerden Özkan'ın, Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek örgüt elebaşının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı, Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirlendi.

Ayrıca, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan'ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu elebaşı olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu öğrenildi.

Son dakika... Kosovada FETÖ depremi Görüntüler ortaya çıktı

Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği ortaya çıktı.

MİT’ten ‘6’lı’ FETÖ seferi
MİT’ten ‘6’lı’ FETÖ seferi
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