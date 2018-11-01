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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2018 - 07:29, Son Güncelleme:

Son kurbanları Pınar oldu! ‘Operasyon gibi duyurun…’

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Son kurbanları Pınar oldu! ‘Operasyon gibi duyurun…’

PKK'nın son kurbanı 21 yaşındaki Pınar Biçer oldu. Baba Hacı Biçer’in çabaları, örgütün dağa çıkardığı kızı Pınar’ı kurtarmaya yetmedi. Örgüt, genç kızın geçen yıl öldüğünü açıklarken, 1 yıl sonra yapılan açıklama infaz şüphesini akıllara getirdi.

PKK terör örgütünün son kurbanı Çorumlu Pınar Biçer (21) oldu. Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi İktisat Fakültesi 2. sınıfta okurken 2015 yılında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarılan 21 yaşındaki Pınar Biçer PKK tarafından kandırılarak dağa çıkarıldı. Babası Hacı Biçer kızını kurtarmak için çok uğraştı. Ancak babanın mücadelesi kızını kurtarmaya yetmedi. Hain örgüt, dün bir açıklama yapıp Pınar'ın Kandil'e düzenlenen hava harekâtında 1 yıl önce öldüğünü açıkladı. Ancak güvenlik güçleri, örgütün hep aynı taktiği yaptığını, Pınar'ın ölüm haberinin bir yıl sonra duyurulmasının örgüt içi infaz şüphesini artırdığına dikkat çektiler.

BABASI BÖYLE FERYAT ETMİŞTİ

Sabah’ın haberine göre; İzmir'de yaşayan baba Hacı Biçer, kızını kurtarabilmek için çok uğraştı. Çorumlu baba, kızının canlı bomba yapılacağından korktuğunu belirtmiş, "Selahattin Demirtaş çıkıp kameralar karşısında şov yapacağına, bizden kopardıkları evlatlarımızı bize geri versinler. Kızımın canlı bomba yapılmasından korkuyorum. Böyle bir şey olursa, cenazesini bile almaya gitmem. Kızımın ölümünden ziyade onlarca günahsız insanın ölmesi beni yıkar. İnşaatlarda çalışarak kızımı okuttum. Kızımın beynini yıkayıp kandırıp kanına girdiler" demişti. Anne Ceyhan Biçer de "Kımızı terör örgütünün elinden kurtarın" demişti.

Son kurbanları Pınar oldu ‘Operasyon gibi duyurun…’

ÖRGÜTÜN İÇ İNFAZLARI TELSİZDE: OPERASYON GİBİ DUYURUN

Ölen PKK'lıların son 2-3 yıl içinde zorla dağa çıkarılan kişiler olduğu, isimlerinin daha önce açıklanmayıp, ailelerin tepkisi üzerine 1 yıl sonra açıklanmasının infaz ihtimalini güçlendirdiğini belirttiler. Terör örgütü geçmiş yıllarda örgütten kaçmak isteyen çok sayıda teröristi öldürüp ardından, "Çatışmada öldü" diye açıklama yapmıştı. Bunlardan bazıları şöyle:

RABİA K.: Zozan Tolhildan kod adlı kadın terörist, Kandil'de uğradığı taciz ve tecavüz sonucu infaz edildi. Örgüt, bir süre sonra hava harekâtıyla öldürüldüğünü duyurup şehit ilan etti.

SELMA D: Bitlis kırsalında kış üslenmesinde bir erkek teröristle yaşadığı ilişki sonrasında sözde kurulan mahkemede yargılanıp hakkında ölüm kararı verildi. Selma D. aynı gece silahıyla bulunduğu mağarada intihar etti.

Erzurum kırsalında faaliyet yürüten Fırat Koçhan, Nedim Aslan, Orhan Kaya da terör örgütünden kaçmak isterken 2016'da kurşuna dizilerek öldürüldükten sonra cesetleri bir kuyuya atılmıştı.

Güvenlik güçlerinin cesetleri bulmasından sonra örgütün sözde Erzurum Eyalet sorumlusunun telsizle diğer teröriste "operasyonda olmuş gibi duyurun" dediği ortaya çıkmıştı.

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