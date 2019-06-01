Son dakika: Yoğunluk artıyor! 10 km'lik kuyruk oluştu, trafik durma noktasına geldi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Yoğunluk artıyor! 10 km'lik kuyruk oluştu, trafik durma noktasına geldi...
GeriGündem Son dakika: Yoğunluk artıyor! 10 km'lik kuyruk oluştu, trafik durma noktasına geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
01.06.2019 - 06:13, Son Güncelleme:

Son dakika: Yoğunluk artıyor! 10 km'lik kuyruk oluştu, trafik durma noktasına geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Yoğunluk artıyor! 10 km'lik kuyruk oluştu, trafik durma noktasına geldi...

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçidi ve D-100 Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu arttı. D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlantı yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi, 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun bu sabahtan itibaren artarak devam etmesi bekleniyor...

16
  • Bayram trafiği başladı... Zaman zaman durma noktasına geldi
  • Bayram trafiği başladı... Zaman zaman durma noktasına geldi
  • Bayram trafiği başladı... Zaman zaman durma noktasına geldi
  • Bayram trafiği başladı... Zaman zaman durma noktasına geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.

GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA SON DURUM

D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlantı yolunda da araç yoğunluğu oluşmaya başladı.

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz güzergahında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Hasarlı kaza yapan ve arızalanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bayram trafiğinin sabah saatlerinden itibaren artarak devam etmesi bekleniyor. Bayram tatili için yola çıkan tatilciler, saatlerce yolda olduklarını, trafik daha da yoğunlaşmadan memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.

14
Bayram tatilinde seyahate çıkacaklar dikkat Bunları mutlaka kontrol edin
Bayram tatilinde seyahate çıkacaklar dikkat! Bunları mutlaka kontrol edin
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız
Yine aynı vahşet! Kanlar içinde kaldı
Kayıp şahsın cesedi, el ve ayakları bağlı halde ormanda bulundu
Bakan Turhan'dan bayram müjdesi: O süre boyunca ücretsiz olacak