Bayram tatilinde seyahate çıkacaklara tavsiyeler

Rakamlar çarpıcı: Bayram tatilinde 300 bin yerli turist otel konaklamalı tatil yapacak. Sadece İstanbul’da 2.5 milyon kişi seyahat edecek. Otobüsle seyahat edecek kişi sayısı ise 10 milyona yakın ki, bunun 1 milyonu İstanbul’dan düzenlenecek seferlerle şehirden ayrılacak.
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