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Bayram tatilinde seyahate çıkacaklara tavsiyeler

Bayramda yola çıkacaksanız ister kendi arabanız ister otobüs ister tekne olsun sigortalarına dikkat edin.

Noyan DOĞAN - Hürriyet Gazetesi
31.05.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Bayram tatilinde seyahate çıkacaklara tavsiyelerNext

Rakamlar çarpıcı: Bayram tatilinde 300 bin yerli turist otel konaklamalı tatil yapacak. Sadece İstanbul’da 2.5 milyon kişi seyahat edecek. Otobüsle seyahat edecek kişi sayısı ise 10 milyona yakın ki, bunun 1 milyonu İstanbul’dan düzenlenecek seferlerle şehirden ayrılacak.

Etiketler: sigorta , tatil , seyahat , haberler

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