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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2018 - 06:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Yalova depremiyle ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme

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Son dakika: Yalova depremiyle ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Peki bu depremin beklenen büyük İstanbul depremi ile bağlantısı var mı? 4.1 büyüklüğünde olmasına rağmen neden bu kadar şiddetli hissedildi? Tüm merak edilen soruları dün de deprem uyarısında bulunan İTÜ Öğretim üyeleri Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz değerlendirdi.

Bu sabah 05.36'da merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panik yaratan depremle ilgili deprem uzmanları tüm merak edilen soruları sıcağı sıcağına yorumladı. 

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

"99 Gölcük depremiyle kırık ikiye bölündü. Bunlardan bir tanesi Çınarcık çukurunun bulunduğu kesimden; onun kuzeyinden İstanbul Avcılar'a yöneldi. Bu İstanbul'a doğru giden kırıktı, ondan ötesini kıramadı. Çünkü yerin altından 2 km magma yükselimi vardı. Yer kabuğunun kırılganlığını düşürdüğü için beklenen İstanbul depremini yapamadı.

Bunun dışında diğer konu ise Gölcük'ten başlayıp 180 km kırarak gitti. Karamürsel'i kırdı, Çiftlikköy'ü kırdı. Diğer bir kol da Çınarcık üzerinden Esenköy'e doğru ilerledi. Daha ötesine gitmiş olsa İmralı Adası'na gidip oradan da Bandırma'ya ulaşması gerekiyordu. Tam orada kaldı, kabuğu kıramadı daha fazla. Böyle durumlarda gerginlik kırığın uç noktalarında birikmeye başlar.

Burayı tekrar kırması için biriktirmesi gereken güç 6 milyar gigaton. Şimdi bu gücü biriktirirken depremcikler olmaya başlıyor. Bu depremciklerden birisi de bugün olan 4.1 büyüklüğündeki deprem. Kuzey Anadolu kırığının güney kolunda olmuştur. Burada şu şüphe uyandırıyor şu anda. Peki beklenen İstanbul depremi diye ağızda sakın edilen deprem İstanbul üzerinde mi olacak? Yoksa İmralı'nın üzerinde mi olacak diye bir kuşkusu yaratıyor. Eğer beklenen deprem Çınarcık, Gemlik Körfezi'nin olacağı yerde olursa 6,4 6,7 arasında değişebilir.

"GERGİNLİĞİ BİRİKTİRDİĞİNİN İŞARETİ..."

O depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işaretidir bu. Şu anda orada bir gerginlik boşalması vardır. Şu anda Marmara çok büyük bir depreme yapacak bir gerginlik biriktirmesi yapmış mıdır? Bana göre şu an yapmamıştır. Onun için bir süre daha beklememiz gerekir diye düşünüyorum."

Deprem profesöründen kritik İstanbul uyarısı: Avrupa yakası...
Deprem profesöründen kritik İstanbul uyarısı: Avrupa yakası...

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: 

"Bu bölge biliyorsunuz çok sayıda deprem üreten faylardan oluşuyor. 1999 depremi bunun hemen doğusunda meydana gelmişti. Büyüklükleri, Avrupa Sismolojik Birliği tarafından 4, AFAD tarafından 4,1, Kandilli tarafından 4,3 olarak veriliyor. Olan deprem karada olan bir deprem. Bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması bir takım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir. 

Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, hemen arkasından artçıları olacak mı küçülerek sonlanacak mı buna bakacağız. Şu andaki haliyle telaş edilecek bir deprem gibi durmuyor.

DEPREM NEDEN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ?

Depremler eğer yüzeye yakın olursa, sığ olursa depremin derinliği o zaman geniş bir alanda hissedilir. Bu olağandır. 4 büyüklüğünde deprem de yüzeyde hissedilebilecek bir depremdir. Halkımıza geçmiş olsun. Telaş edilebilecek bir şey söz konusu değil. İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay, şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Şu an o fay üzerinde bir deprem olmadığını söyleyebiliriz. Ancak önemli olan depreme hazırlıklı olmak. Bu konuda 1999'dan bu yana çok çeşitli uyarılar yapıyoruz. Ancak hazırlıklarımızın tamam olmadığı yetkili ağızlar tarafından da ifade edilebilmektedir. Deprem herhangi bir zamanda, herhangi bir anda olabilir.

Marmara Denizi'nin güneyinde olduğu için Bursa çevresi, Tekirdağ civarında deprem hissedilmesi olağandır. Ama bunu kısa bir zaman içerisinde izlemek mümkün olacaktır."

Son dakika... Marmarada korkutan deprem
Son dakika... Marmara'da korkutan deprem
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