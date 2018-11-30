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Deprem Twitter'da TT listesine girdi... İşte ilk yorumlar
Marmara bu sabah güne depremle uyandı. 4.1 büyüklüğündeki depremTwitter'da TT listesinde birinci sıraya yükseldi. Yalova başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından sosyal medya kullanıcıları şunları yazdı:
Marmara bu sabah güne depremle uyandı. 4.1 büyüklüğündeki deprem Twitter'da TT listesinde birinci sıraya yükseldi. Yalova başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından sosyal medya kullanıcıları şunları yazdı:
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