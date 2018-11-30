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    Haberler >Gündem>Deprem Twitter'da TT listesine girdi... İşte ilk yorumlar

    Deprem Twitter'da TT listesine girdi... İşte ilk yorumlar

    Marmara bu sabah güne depremle uyandı. 4.1 büyüklüğündeki deprem Twitter'da TT listesinde birinci sıraya yükseldi. Yalova başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından sosyal medya kullanıcıları şunları yazdı:

    Hürriyet Haber
    30.11.2018 - 06:52 | Son Güncelleme:
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    Deprem Twitterda TT listesine girdi... İşte ilk yorumlarNext

    Marmara bu sabah güne depremle uyandı. 4.1 büyüklüğündeki deprem Twitter'da TT listesinde birinci sıraya yükseldi. Yalova başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından sosyal medya kullanıcıları şunları yazdı:

    Etiketler: son dakika

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