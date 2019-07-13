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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr
13.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi

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Son dakika... Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı yeni başlatılan harekatla ilgili uzmanlar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte uzmanların yeni başlatılan operasyonla ilgili yorumları…

Son dakika... Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi
TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR:

Birinci harekâtla elde edilen nüfuzun genişletilmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir diğer tarafıyla da her bir harekâtın planlanan bir hedef alanı vardır. Arı kovanına çomağı sokarsınız ve diğer alanlarda hareketlilik kendini gösterir. Bu sefer siz diğer alanlarda da operasyon gerekliliği hissedersiniz. Hep şu cümle kuruldu: "Pençe harekatıyla bağlantılı olarak Hakurk'ta Zap'ta Gara'da Kandil'de bazı hareketlilikler olmuş ve imha harekatları icra edilmişti.

Şimdi bunun karasal anlamda devamlılığı öngörülmüş olmalı ki açıklamayla beraber kendisini gösterdi.

Hakurk'ta harekatın ikinci safhasını göreceğiz. TSK, Irak'ın kuzeyinde ilk defa alan kontrolü konsepti üzerine inşa etmiş olduğu hakimiyetini genişlettiğini görüyoruz. Genişliyor ve nüfuzu derinleşiyor.

PKK çok iddialı cümleler kurmuştu. Şu ana kadar çok şükür bir eylem icra edemedi. "İntihar eylemleri yapın" dedi. Bu Hakurk harekâtındaki PKK'nın çaresizliği ispat eden ve etkiyi gösteren çok önemli kriter.

Cümle şu şekilde kurulmuş "Komando tugaylarımız" deniyor. Bu anlamda da kuvvetle ilgili de önemli bir emare var.

Son dakika... Irakın kuzeyinde yeni bir harekat başlatıldı
Son dakika... Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlatıldı

Son dakika... Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi

TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI METE YARAR:

Pençe Harekatının devamı olduğunu biliyoruz. Birinci safhanın bittiği ve operasyonun daha da genişletildiği anlamına gelir. Özellikle sınır ötesi operasyonlar safhalara ayrılarak  operasyon icra edilir. Fırat Kalkanı Harekatı 3 bölümde icra edilmişti. Aşağı doğru daha kapsamlı bir operasyonun başladığını gösteriyor. Bölgedeki özellikle Kandil’e giden ana koridorlar ve hakim tepeleri tuttuğunuzda Hakurk ve Sincan’a giden ana ikmal yollarını tutmaya başlıyorsunuz. Bugün gleinen nokta çok daha güneye doğru inen bir harekatın işareti. 

İRAN’IN DA PJAK’A YÖNELİK HAREKATI VARDI

Koordinelidir. Daha önce istihbarat paylaşımları vardı. Beraber başlayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bugüne kadar bu noktaya gelinmemişti. Türkiye tek taraflı olarak aşağıya doğru indiği bu operasyon Irak devletine de cesaret verdiğini düşünüyorum.

İlk defa aşağıya doğru, kalıcı üsler kurarak bir operasyon ilk defa deneniyordu. Biz bunların sonuçlarını terör olaylarının azalmasıyla anlamıştık. Kandil’e doğru adımların daha sıklaşacağı bir noktaya gelmiş durumda.

Bugüne kadar Kuzey Irak’ta terör örgütü mensupları etkisiz hale getirilmeye başladı etkili isimleri. Kandil’in sorumluları dediğimiz şahıslar etkisiz hale getirilmiştir. Aslında istihbarat ve özel operasyon anlamında daha derinde olduğumuzu söyleyebilirim.

Bugüne kadarki aşağıya doğru inilmesi gereken yer burası... Kandil bugüne kadar terör örgütünün psikolojik üssüydü. Ana depoların olduğu yer Hakurk.  Aktütün baskınları dahil olmak üzere kullandıkları koridordu burası. Türkiye eş güdümlü olarak bazı operasyonları başlatıyor. Zeytindalı başladığında Mart ayı içinde Pençe başlamıştı. 2018 Mart’ında başlamıştı pençe harekatı.

Son dakika... Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi

TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ:

Hakurk, Kandil, Avaşin, Basyan gibi bölgeler yakın zamana kadar adeta örgüt tarafından tabulaştırılarak 'girilmez-erişilmez' noktalar olarak biliniyordu. Örgüt elemanlarının beyni böyle yıkandı.

Örgütte büyük bir kaçış ve dağılma süreci söz konusu. Bugün operasyonda gelinen noktaya baktığımızda Mehmetçik, örgütün orada burada unuttuğu çapulcuları etkisiz hale getirerek mükemmel bir operasyon yürütülüyor.

Biz genellikle mağara, sığınak gibi adeta şehirleşmiş yapıyı temizlemekle uğraşıyoruz. Bu çok önemli bir husus. Buraları ele geçirdiğiniz takdirde örgütün lojistik kanalını çökertmiş olacaksınız.

Ama bütün bu operasyonların nihai hedefi alan hakimiyetini sağlamak; ve sonunda Kandil'e gidecek bir operasyonu yapmak. Biz bu operasyonları yapıyoruz ancak Irak ve İran'ın da işin içine girecek şekilde bir operasyona bölünmesi şart.

Son dakika... Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi

EMEKLİ TÜMGENERAL AHMET YAVUZ:

Geçen yıldan beri yürütülen hudut ve ötesinden itibaren teröristleri etkisiz hale getirme maksatlı harekat icra ediliyor. Hakurk bölgesinde başladı Kandil'e doğru ilerliyor. Demek ki merdane gibi kontrol altına almak amacıyla üs bölgeleri oluşturuluyor.

Kandil çok büyük bir bölge; nokta operasyonları düzenlenecektir ama Hakurk bölgesinden sınırımıza yaklaşma yollarını bu bölgelerde üslenen teröristleri tesirsiz hale getirmek maksatlı bir harekat yürütülüyor.

Siz ileriye doğru harekatı genişletirseniz, alanı geniş bir şekilde kontrol etmiş olursunuz. Yapılmakta olan da odur.

Son dakika... Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN:

Bu harekatın bu gece başlatılması çok önemli. Türkiye'ye S-400 füzelerinin gelmesi, Türkiye'nin terörle mücadelede ikinci aşamasına geçtiğini gösteriyor. Pençe-2 diye isimlendirildi. Birinci harekatta çok başarılı oldu komandolarımız.

Terör örgütü üst düzey listede arananların imha edildiklerini görüyoruz. Bu harekatın önce topçuyla başlaması rastgele değil. Örgütün sığınaklarındaki tuzaklar önlenmiş ve hava kuvvetlerinin desteğiyle kara birliklerinin güvenliği sağlanmış oluyor.

Bir başka şey daha var. Bu harakatın maksadı; TSK'nın ileri gözlem noktası. Özellikle İran sınırındaki bir takım eksiklikler vardı bunlar tamamlanıyor. Bundan sonraki hedefin ben Kandil olduğunu düşünüyorum. Örgütte panik havasına sebebiyet veriyor.

Dikkat ederseniz iki üç gün önce İran Ordusu aynı bölgelerden topçu atışına başlamıştı.

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