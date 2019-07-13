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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.07.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlatıldı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Son dakika... Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla yeni bir harekât başlatıldığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta başlattığı ve “Pençe2 “ olarak tanımladığı operasyon bölgesinin alanı belli oldu.

Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre operasyon ilk operasyonun hedefi olan Hakurk’un daha güney kesimlerini kapsıyor. Böylece TSK unsurları Kuzey Irak’ın daha iç kesimlerine doğru yönelmiş oldu. TSK unsurları daha önceki operasyonlarda olduğu gibi Pençe 2 operasyonunda da ele geçirdiği yerlerde üslenmeye devam edecek.

Harekatın başladığını az önce Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, “Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır.

Operasyon Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir” bilgisi verilmişti. 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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