Son dakika: Türkiye'nin gurur günü! İşte merakla beklenen yerli otomobil

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TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla Gebze'de gerçekleşti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş konuşma yaptı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLK ÖN SİPARİŞİ VERİYORUM

"Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette.



"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler.

170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız. Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz.Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Yerli otomobil fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak. 2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız.



Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: HER KURUŞ TÜRKİYE'NİN KAZANCIDIR

"Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni resmen açıyoruz. Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye’nin otomobilidir. Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur, 82 milyon vatandaşımızın, Türkiye’nin gururudur.

Türkiye'nin otomobiliyle, küresel piyasada rekabet edecek markamızı oluşturuyor, sektörün geleceğinde 'biz de varız' diyoruz. Otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi ve istihdam hacmini daha da yukarılara çekeceğiz."



TOGG BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

"Bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs'ında Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran'da şirketi kurduk, güldüler. Daha yolumuz uzun ama bugün buradayız. Bu 82 milyonun gururu.

Markası bizim olacak, tasarımı bizim olacak. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız.

Projenin tüm hedeflerini ve süreçlerini Cumhurbaşkanımızın lideliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız ve onların ekipleriyle tasarladık. 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozacağız"



TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ:

"Dünyada oyunun kuralları değişiyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşmekte. Projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik. Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz. 15 yıl içinde 5 modelimiz olacak. Neden SUV'u seçtik? Dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95'i ithal olan bir segment. Markanın adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. 200 ve 400 bg iki alternatif, arkadan itiş veya 4 çeker olacak. 500 km menzil ve 30 dakikanın altında şarj edilebilir olacak. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var"