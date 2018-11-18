Son dakika... TSK Afrin'de operasyon başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldı.
CNN TÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın aktardığı bilgiye göre, Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Soygun, gasp ve hırsızlık olaylarının bölgede artması üzerine Afrin'de grup üyelerine bir operasyon düzenledi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
TSK'nın operasyon başlattığı Afrin'de bugün yaşananlarla ilgili olarak terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar şu bilgileri paylaştı:
"Afrin'de sabah saat 5’den beri yaşanan çatışmalar: Bütün ÖSO gruplarının birleşmesiyle oluşturulan Ceyş ül Vatan grubuna katılmayan, ayrımcılık, bozgunculuk, halka zarar üreten Ahrur-u Şarkiye grubuyla İLGİLİ. Bununla birlikte: 1-YPG/PKK hücreleri 2-Hırsızlık çeteleri HEDEFTE."
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