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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna girdi!

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Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.

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  • TSK ve Suriye Milli Ordusu sınır hattında
  • TSK ve Suriye Milli Ordusu sınır hattında
  • TSK ve Suriye Milli Ordusu sınır hattında
  • TSK ve Suriye Milli Ordusu sınır hattında
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.     

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

Son dakika... Suriye Milli Ordusu Fıratın doğusuna girdi
CNN Türk'ten Deniz Bayramoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmeleri az önce canlı yayında aktardı. Bayramoğlu şu bilgileri verdi:

"Akçakale'nin hemen dışındayım. Arka tarafa dönünce görüyorsunuz, binaların arkasında bulunan o bölge Suriye sınırı. PKK'nın daha önce hakim olduğu bölge. Ama bugün itibariyle harekatın devam ettiği bölge olarak ifade ediyoruz.

Akçakale'de Suriye milli ordusuna bağlı unsurlar, 35-40 araçlık bir konvoy halinde Akçakale'nin içinden geçerek Suriye sınırına hareket ettiler. Onların arkasdından 30 araçlık TSK'ya bağlı zırhlı araç konvoyu geçti."

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