TSK ve Suriye Milli Ordusu sınır hattında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, toplu halde sınır hattına geldi. Akçakale dışındaki üs bölgesinden çıkan, üzerinde ağır silah bulunan pikapların da olduğu konvoydaki SMO askerleri, bayrak sallayıp, zafer işaretleri yaparak, sınır hattına ilerledi.
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