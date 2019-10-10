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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Duvar kaldırıldı, komandolar sınırı böyle geçti

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale ile Rasulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’dan eşzamanlı olarak başlatıldı. Türk jetleri dün saat 16.00’da havalanıp 30 kilometre kadar derinliğe indi, terör örgütü hedeflerine bomba yağdırdı. Tel Abyad’daki terör mevzileri de obüslerle vurulurken, saat 22.30 sıralarında kara operasyonu da başladı. Sınırda beton bloklarla örülen duvar vinçlerle kaldırıldı, duvarın kaldırılmasıyla komandolar da sınırı geçip harekata katıldı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Rasulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 21.00 sıralarında Türk askeri Doğu Fırat'a giriş yaptı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler.
Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

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